حياة كريمة فى الأقصر.. هكذا أحدثت تنمية لم يشهدها التاريخ المعاصر

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ليس لها مثيل وأحدثت حالة من التنمية غير المسبوقة، التى لم يشهدها العالم أو تاريخ مصر المعاصر.





وقال المحافظ - خلال لقائه بوفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة علاء عابد، اليوم السبت - "إن رضا المواطن هو همنا الأكبر، وكذلك تطبيق القانون حتى نصل لمرحلة تحسين جودة حياة المواطن المصرى".

واستعرض المحافظ - خلال اللقاء - أهم إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالصعيد وبخاصة محافظة الأقصر، مؤكدا أن المحافظين والنواب موجودون من أجل خدمة الوطن حتى نصل به إلى بر الأمان.

يشار إلى أن الوفد البرلمانى قد وصل لمحافظة الأقصر، فى وقت سابق اليوم؛ لتفقد عدد من المحاور ومحطة السكة الحديد والإنجازات التى نفذتها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويضم وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات، النائب سيد عوض أمين سر اللجنة، النائب خالد عبد المولى، النائب أحمد سعد نويصر، النائب حسام عاشور، النائبة مى مازن، النائب كمال أبو خليل، النائب خالد تامر طايع، النائب نادر الخبيرى، إمام منصور، النائب حازم عويان، النائب مصطفى محمود، النائب بهاء أبو الحمد، وهشام عبد الرازق أمين اللجنة، ومن أمانة اللجنة أحمد سلامة، ومحمد عبد العظيم، ومن وزارة النقل سالم مصطفى، وليد عبد الرازق.