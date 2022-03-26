محافظة القاهرة توزع 6 آلاف كرتونة فى الساحل وروض الفرج

جدة - نرمين السيد - وزع الدكتور حسام فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، نائبا عن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قام د. ، وبرفقته الدكتور أحمد عبد الرحمن مدير مديرية التضامن الاجتماعى، 6000 كرتونة تحوى السلع الأساسية ومستلزمات رمضان على الأسر الأولى بالرعاية بمنطقتى الساحل وروض الفرج، فى إطار مبادرة محافظة القاهرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لتوزيع 250 ألف كرتونة "هدية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية" للمواطنين.





وأكد محافظ القاهرة أن هذه المبادرة تأتى ضمن الجهود التى تبذلها الدولة، والتى تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مشيرا إلى أن تلك المبادرات تجسد نموذجا للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى. وثمن محافظ القاهرة دور مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لتعاونها مع أجهزة الدولة التنفيذية فى دعم الأسر الأولى بالرعاية مؤكدا أن العاصمة ترعى كل المبادرات التى تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين.

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