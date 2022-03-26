صحة البحر الأحمر: إجراء عملية دقيقة لأول مرة بمستشفى الغردقة العام

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، إجراء عملية دقيقة لإصلاح كسور متعددة بالحجر السفلى للعين اليسرى والفك العلوى والفك السفلى عبر رد الكسور وتثبيتها بواسطة شرائح ومسامير وذلك بمستشفى الغردقة العام، وتعد المرة الأولى التى تستطيع فيها صحة البحر الأحمر ممثلة بإجراء مثل تلك العمليات.





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