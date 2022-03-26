وزير النقل: خطة شاملة لتطوير هيئة وادى النيل بالتعاون مع السودان

جدة - نرمين السيد - أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير، أن وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتطوير "هيئة وادى النيل" بالتعاون مع الجانب السودانى، وبالتزامن مع تطوير هيئة النقل النهرى، مشيرا إلى أن الوقت قد حان للنهوض بهذا القطاع الحيوى والهام خاصة مع الاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة بتعظيم الاستفادة من هذا القطاع فى نقل البضائع لتخفيف الضغط على شبكة الطرق وخفض نسبة الحوادث وتقليل تكلفة النقل.





جاء ذلك خلال ترؤس المهندس كامل الوزير ونظيره السودانى المهندس هشام أبو زيد، أعمال الجمعية العمومية لهيئة وادى النيل للملاحة النهرية، وذلك بحضور السفير السودانى بالقاهرة محمد إلياس ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.

وأشار وزير النقل إلى ضرورة الارتقاء بالنقل النهرى شمال وجنوب السد، لافتا إلى أنه لتعظيم الاستفادة من منظومة النقل النهرى فقد تم تغيير العديد من التشريعات الخاصة بالنقل النهرى، وتم التصديق عليها من مجلس الوزراء وإحالتها لمجلس النواب للتصديق عليها بما يمكن من تنظيم عمل هيئة النقل النهرى، وتكون هى الجهة الوحيدة المسؤولة عن إصدار كافه التراخيص لكافة العائمات النيلية فى نهر النيل فى أنحاء مصر.

وأضاف المهندس كامل الوزير أن الحكومة تدعم بقوة تطوير هيئة وادى النيل، خاصة وأنها تجسد نموذجا رائدا للتعاون بين البلدين الشقيقين بما يساهم فى تعزيز التجارة البينية، وزيادة حجم المبادلات التجارية المشتركة.

من جانبه، أكد وزير النقل السودانى أن هيئة وادى النيل هى الأيقونة المثالية للتعاون المشترك، وأن هذه الهيئة لها أهمية كبيرة فى السودان، مضيفا أن كل ما يساهم فى تطوير وتقدم الهيئة تدعمه السودان، داعيا مجلس إدارة الهيئة إلى اتخاذ الإجراءات والحلول غير التقليدية للمساهمة فى دفع عملية تطويرها وإعادتها إلى سابق عهدها فى نقل الأفراد والبضائع بين الجانبين بشكل متميز.

واستعرض رئيس الهيئة الوضع الفنى للوحدات النهرية الحالية والوضع المالى للهيئة وخطط تطويرها، والتى تشمل تحديث عدد من الوحدات النهرية الحالية أو شراء وحدات نهرية حديثة؛ بما يساهم فى دعم أسطول الهيئة للقيام بمهام نقل الركاب والبضائع بين الجانبين وبما يحقق زيادة فى الإيرادات، تمكن الهيئة من استكمال خطة التطوير.

كما تم استعراض التسهيلات والحوافز التى تم إقرارها لجذب المستثمرين، وكذا العروض الاستثمارية الواردة إلى الهيئة للتعاون الاستثمارى معها خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى آخر المستجدات الخاصة بتطوير ميناءى وادى حلفا بالسودان والسد العالى فى مصر.

وأكد الجانبان على المضى قدما فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعاقد مع مستثمرين لإدارة وتشغيل الوحدات النهرية بالهيئة ووفقا للأطر القانونية اللازمة بما يمكن الهيئة من الانطلاق فى مجال نقل الركاب والبضائع بين الجانبين بالشكل المتميز المطلوب والعودة إلى عصرها الذهبى فى هذا المجال.

كما تم التأكيد على قيام مجلس إدارة الهيئة بعمل دراسة شاملة لمقترح شراء وحدات نهرية تنقل من 50 إلى 70 فردا للوحدة الواحدة، بين الجانبين بما يحقق نقل الأفراد بالسرعة المطلوبة، على أن تشمل هذه الدراسة كافة الأمور الفنية والمالية والتشغيلية الخاصة بهذه الوحدات.