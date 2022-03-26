جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ، اليوم السبت، بحضور نائب المحافظ عمرو البشبيشى، وياسر حفناوى السكرتير العام، والمهندسة عايدة ماضى، السكرتير المساعد، ورؤساء المدن.
ووجّه محافظ كفر الشيخ بالتعاون مع التجار للمشاركة فى المعارض وتوفير المواقع لهم بدون مقابل، نظير توفير السلع المخفضة، وفى حالة عدم التزام التاجر بالتخفيضات، يتم استبداله بآخر.
كما شدد محافظ كفر الشيخ على استمرار الحملات على الأسواق لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية السلع بالمحلات والأسواق، إضافة إلى شن حملات بالقرى والمدن لضبط السلع التى يحجبها التجار عن التداول، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وحذر محافظ كفر الشيخ من التعدى على الأراضى الزراعية، وفى حالة تهاون المسؤولين عن ذلك سيتم اتخاذ إجراءات قانونية تجاههم، مؤكدًا أنه لا تهاون مع المتعدين على الأراضى الزراعية، وستتم إحالتهم للنيابة المختصة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ كفر الشيخ: إقامة منافذ ومعارض أهلا رمضان بالمراكز وحملات لضبط الأسعار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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