محافظ كفر الشيخ: إقامة منافذ ومعارض أهلا رمضان بالمراكز وحملات لضبط الأسعار

جدة - نرمين السيد - شدد محافظ كفر الشيخ، جمال نور الدين، على سرعة تحديد مواقع لإقامة شوادر ومعارض "أهلًا رمضان" بالمدن والمراكز، وطرح سلع بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 20 لـ30%، على غرار معرض "أهلا رمضان" بمدينة كفر الشيخ والهناجر التى تم تخصيصها لتوفير السلع بأسعار مخفضة غرب المحافظة.





جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ، اليوم السبت، بحضور نائب المحافظ عمرو البشبيشى، وياسر حفناوى السكرتير العام، والمهندسة عايدة ماضى، السكرتير المساعد، ورؤساء المدن.

ووجّه محافظ كفر الشيخ بالتعاون مع التجار للمشاركة فى المعارض وتوفير المواقع لهم بدون مقابل، نظير توفير السلع المخفضة، وفى حالة عدم التزام التاجر بالتخفيضات، يتم استبداله بآخر.

كما شدد محافظ كفر الشيخ على استمرار الحملات على الأسواق لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية السلع بالمحلات والأسواق، إضافة إلى شن حملات بالقرى والمدن لضبط السلع التى يحجبها التجار عن التداول، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وحذر محافظ كفر الشيخ من التعدى على الأراضى الزراعية، وفى حالة تهاون المسؤولين عن ذلك سيتم اتخاذ إجراءات قانونية تجاههم، مؤكدًا أنه لا تهاون مع المتعدين على الأراضى الزراعية، وستتم إحالتهم للنيابة المختصة.