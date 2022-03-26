الفيوم تشارك فى الحدث العالمى ساعة الأرض للتوعية بترشيد استهلاك الطاقة

وقال محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصارى - فى بيان اليوم السبت - إن المحافظة تشارك دول العالم فى الحدث البيئى العالمى فيما يعرف بساعة الأرض، وذلك بإطفاء الإنارة الخارجية وغير الضرورية فى عدد من المنشآت الحكومية والسياحية بالمحافظة، لدعم مشاركة مصر لدول العالم فى هذا الحدث الحضارى الذى تشارك فيه معظم الدول على كوكب الأرض، حيث تهدف للتوعية بأضرار الغازات المنبعثة من استهلاك الكهرباء، والعمل على جمع العالم معا لمواجهة عوامل وآثار تغير المناخ.
وأكد المحافظ أن هذا الحدث العالمى يهدف إلى لفت أنظار العالم بضرورة مواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى، والتوعية بمخاطر هذه الظاهرة وتقليل الإنبعاثات الناتجة عن المشروعات الصناعية، لافتا إلى أن هذا الحدث يرمز لتوجيه رسالة قوية للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
ودعا الأنصارى، المواطنين للمشاركة بتخفيض الاستهلاك بمنازلهم لترشيد الطاقة والحفاظ على البيئة.
جدير بالذكر، أن دول العالم تحتفل فى السبت الأخير من شهر مارس من كل عام بـ "ساعة الأرض"، بإطفاء الإضاءة فى أشهر المعالم السياحية فى كل دولة من الساعة الثامنة والنصف مساء، حتى الساعة التاسعة والنصف مساء، ولمدة 60 دقيقة، بهدف توحيد شعوب العالم للفت الانتباه عن مخاطر ظاهرة تغير المناخ، وتم اختيار السبت الأخير من شهر مارس كل عام، لقربه من موعد الاعتدال الربيعى، أى تساوى الليل والنهار، لضمان مشاركة معظم مدن العالم فى وقت متقارب من الليل فى هذه المدن، حيث تنتقل ساعة الأرض عبر المناطق الزمنية على التوالى.
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