اندلاع حريق بمستودع نفط بضواحي المدينة بسبب قصف صاروخي

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تحيا مصر

يأتي هذا الامر حسبما ذكرت قناة العربية خلال خبر عاجل لديها.

تجدر الاشارة الى ان الدولة الاوكرانية، اوضحت أمس الجمعة أن صواريخ تابعة لروسيا وهي بعيدة المدى قامت اليوم الجمعة، باستهداف مركز قيادة القوات الجوية الأوكرانية في فينيتسيا بوسط البلاد، معلنة تسببها في ـ"خسائر جسيمة".

قالت قيادة القوات الجوية في أوكرانيا ان روسيا قاموا باطلاق 6 صواريخ بعيدة المدى أسقط الدفاع الجوي بعضها وأصاب البعض الآخر مباني عدّة محدثاً خسائر جسيمة".

صواريخ روسية تستهدف مركز قيادة القوات الجوية الأوكرانية بوسط البلاد

وكان قبلها ان قد اوضحت الرئاسة الروسية، فى تصريحات صحفية أمس الجمعة بثتها قناة سكاى نيوز، أن استراتيجية الولايات المتحدة لعزل روسيا لم تكن فعالة إلا جزئيا.

تصريحات الرئاسة الروسية اليوم الجمعة

وأضافت الرئاسية الروسية أن السلطات الروسية سوف تعمل على بناء سياسات جديدة فى كافة المجالات، وذلك نظرا لما حدث من إفساد لجميع قواعد منظمة التجارة العالمية.

ولفتت الرئاسية الروسية الى أن الاحتمال المتعلق بإعادة العلاقات بين الدول الغربية والدولة الروسية يبقى واردا، مشيرا إلى أن الجيش الروسى سوف يقوم بتقديم مقترحات للرئيس الروسى بشأن السبل الأفضل فى الرد على قرار حلف الناتو بتعزيز جناحه الشرقى.

وشددت على ضرورة الدفع بعملة الروبل فى مقابل الحصول على الغاز الروسى، وذلك عقب رفض الدول الأوروبية لهذا المقترح، متابعة أن طرد روسيا من مجموعة العشرين لن يكون شئ مؤثرا، مؤكدة على أنه يوجد عدد كبير من الدول التى تقوم بإتباع نهجا رصينا تجاه الدولة الروسية ولا تحرق جسورها معنا.