/688318/خاص-نجل-عبد-الرحمن-أبو-زهرة-عن-حالة-والده-الصحية-غايب-عن-الوعي-من-3-أيام

تعرض الفنان عبد الرحمن أبو زهرة لوعكة صحية مفاجئة، إثر سقوطه في حمام منزله أدى إلى حدوث كسر في الحوض، ودخوله في غيبوبه.

دوت الخليج

جاء ذلك على لسان نجله أحمد أبو زهرة الذي صرح لموقع دوت الخليج كاشفا عن تفاصيل حالة والده الصحية: «غايب عن الوعي بقاله ٣ ايام للاسف عنده كمان كسر في الحوض اليمين بعد وقوعه في الحمام ومن ساعتها في العناية المركزة»

أحمد أبو زهرة يطلب الدعاء لوالده

كتبت نجل عبد الرحمن أبو زهرة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مرفقة صورته بجانب صورة والده: «ربنا يشفيك ويرجعك لنا ولبيتك ولكل الناس اللي بتحبك بالسلامة ويارب تعدي المرة دي علي خير».

إصابة عبد الرحمن أبو زهرة بفيروس كورونا

وكان أصيب الفنان عبد الرحمن أبو زهرة في وقت سابق بفيروس كورونا المستجد، في يناير الماضي رغم التزامه بالاجراءات الاحترازية اللازمة، واستطاع عبد الرحمن أبو زهرة الانتصار على فيروس كورونا.

وهاتف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للفنان عبد الرحمن أبو زهرة للأطمئنان عليه، عقب خروجه من المستشفي أثر تعرضه لوكعة صحية بعض إصابته بفيروس كورونا، بأنها لافته رائعة من السيد الرئيس للإطمئنان على أبو زهرة رغم أنشغاله.

آخر ظهور لعبد الرحمن أبو زهرة

وكان آخر ظهور للفنان عبد الرحمن أبو زهرة، في حفل زفاف حفيدته، انتشر فيديو للفنان القدير عبد الرحمن أبوزهرة بعد تعافيه من فيروس كورونا، وهو يستقبل فيه حفيدته البلوجرالشهيرة سارة صبري بفستان الزفاف مع عريسها، وكان يرتدي بدلة بيضاء اللون وتفاجئ بحفيدته وسألها بطريقة وسألها في جو من المرح ممزوج بالتأثر الشديد هل وضعت مستحضرات التجميل؟ فأجابته ضاحكة بالدموع في عينيها: لا يا جدو، وأردفت: ايه الشياكة دي يا جدو أنت هتغطي عليا وهتغطي على العريس فأجابها: كل ده عشانك.

معلومات عن عبد الرحمن أبو زهرة

اسمه بالكامل عبد الرحمن محمود أبو زهرة، تخرج في معهد الفنون المسرحية عام 1958 بعد حصوله على بكالوريوس المعهد. عمل موظفًا في وزارة الحربية ثم عين ممثلًا في المسرح القومى عام 1959، شارك في العديد من الأعمال الإذاعية وتميز بمشاركاته في أعمال مأخوذة عن الأدب العالمي التي كان يتم تسجيلها وإذاعتها عبر إذاعة البرنامج الثقافي. ظهر في أدوار تاريخية وكوميدية ودرام، . تم تكريمه في المهرجان الوطني الثالث للمسرح المحترف بالجزائر في مايو 2008.