/688316/عبد-الرحمن-أبو-زهرة-يتعرض-لوعكة-صحية-ونجله-ربنا-يعديها-على-خير

كشف نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة عن تعرض الفنان الكبير لوعكة صحية مفاجئة، دون الكشف عن تفاصيل حالته، مطالبة الجمهور بالدعاء لوالده بمرور هذه الأزمة على خير.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرض لها الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

كتبت نجل عبد الرحمن أبو زهرة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مرفقة صورته بجانب صورة والده: «ربنا يشفيك ويرجعك لنا ولبيتك ولكل الناس اللي بتحبك بالسلامة ويارب تعدي المرة دي علي خير».

إصابة عبد الرحمن أبو زهرة بفيروس كورونا

وكان أصيب الفنان عبد الرحمن أبو زهرة في وقت سابق بفيروس كورونا المستجد، في يناير الماضي رغم التزامه بالاجراءات الاحترازية اللازمة، واستطاع عبد الرحمن أبو زهرة الانتصار على فيروس كورونا.

وهاتف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للفنان عبد الرحمن أبو زهرة للأطمئنان عليه، عقب خروجه من المستشفي أثر تعرضه لوكعة صحية بعض إصابته بفيروس كورونا، بأنها لافته رائعة من السيد الرئيس للإطمئنان على أبو زهرة رغم أنشغاله.

وكتب أحمد أبو زهرة عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، قائلاً: “تشكر عائلة الفنان عبد الرحمن ابوزهرة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي علي هذه اللمسة الانسانية واللفتة الجميلة بإتصاله التليفوني اليوم للاطمئنان علي الوالد وعلي صحته والتحدث اليه مما كان له اكبر الاثر الايجابي علي معنوياته”

آخر ظهور لعبد الرحمن أبو زهرة

وكان آخر ظهور للفنان عبد الرحمن أبو زهرة، في حفل زفاف حفيدته، انتشر فيديو للفنان القدير عبد الرحمن أبوزهرة بعد تعافيه من فيروس كورونا، وهو يستقبل فيه حفيدته البلوجرالشهيرة سارة صبري بفستان الزفاف مع عريسها، وكان يرتدي بدلة بيضاء اللون وتفاجئ بحفيدته وسألها بطريقة وسألها في جو من المرح ممزوج بالتأثر الشديد هل وضعت مستحضرات التجميل؟ فأجابته ضاحكة بالدموع في عينيها: لا يا جدو، وأردفت: ايه الشياكة دي يا جدو أنت هتغطي عليا وهتغطي على العريس فأجابها: كل ده عشانك.