/688312/بإطلالة-رقيقة-ياسمين-صبري-تحتفل-بنجاحات-المرأة-على-هامش-حملة-اطلقوا-لها-العنان-صور

نشرت الفنانة ياسمين رئيس عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، بعض الصور لها من فعاليات الإحتفال بنجاحات المرأة في لندن، وتفاعل محبيها معها بالدعم.

دوت الخليج يرصد لكم إطلالة ياسمين صبري من لندن أثناء فعاليات الإحتفال بنجاحات المرأة

ظهرت ياسمين صبري أثناء الحفل بإطلالة خارجة عن المألوف، كأنها فراشة لإرتدائها فستان باللونين الأزرق والبنفسجي الأمر الذي جعل إطلالتها غريبة ولكن جملية في كونها تشبه الفراشة الحقيقة.

واعتمدت ياسمين صبري على الفستان إكسسوارات من الألماس الذي أضاف للإطلالة لمسة مميزة وفريدة من نوعها، وتفاعل الجمهور معها وأِعجبوا بإطلالتها.

ياسمين صبرى سفيرة منظمة المرأة العربية

ومن الجدير بالذكر، أن تم اختيار الفنانة ياسمين صبرى سفيرة منظمة المرأة العربية فى لندن وذلك بعد مشاركتها فى حملة"اطلقوا لها العنان" التي تقيمها جمعية "كينجز كوليدج العربية بلندن" وتهدف الحملة الى مناقشة التحديات والفرص للفتيات الصغيرات، وأهمية تمكين المرأة فى العالم العربى.

ياسمين صبري ضمن أجمل 100 وجه

وقد تم إختيار ياسمين صبري أيضًا ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم لعام 2021، وفقًا للموقع الرسمي لمسابقة "تي سي كاندلر" tccandler، عبر انستجرام. واحتلت ياسمين صبري، مركزًا في القائمة كونها النجمة العربية الوحيدة المندرجة ضمن عدد كبير من نجوم هوليوود وبوليوود ونجوم الرياضة، وملكات جمال عدد من الدول حول العالم، وهذه ليست المرة الأولى لتواجد اسم ياسمين صبري، ضمن قائمة أجمل 100 وجه حول العالم، فأثبتت وجودها خلال الأعوام الأتية: "2017، 2018، 2020".

ياسمين صبري خارج الموسم الرمضاني 2022

وقد أعلنت الفنانة ياسمين صبري عن دخولها للسباق الرمضاني 2022، ولكن لم يخرج أي عمل من بطولتها حتى الآن، لتأكد بذلك خروجها عن المنافسة للمرة الثانية على التوالي بعد مسلسل «فرصة تانية» من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.