مهرجان فاتن حمامة السينمائي الدولي.. تعرف على لجنة تحكيم الدورة الـ9

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أعلن القائمون على مهرجان فاتن حمامة السينمائي، برئاسة المنتجة ماجي أنور، عن أعضاء لجنة تحكيم الدورة الـ9 من المهرجان، والمقرر إقامتها في باريس، خلال شهر مايو القادم، تزامنً مع ذكرى ميلاد سيدة الشاشة فاتن حمامة.

دوت الخليج يكشف لكم عن أعضاء لجنة تكيم الدورة الـ9 من مهرجان فاتن حمامة السينمائي الدولي

أعضاء لجنة تحكيم الدورة الـ9 من مهرجان فاتن حمامة السينمائي الدولي

تضم لجنة التحكيم الخاصة بالدورة الـ9 من مهرجان فاتن حمامة السينمائي الدولي اسماء كبيرة في صناعة السينما عالميًا، وهم: مدير التصوير المصري محسن أحمد، المخرجة الفرنسية Carole Grigy، المنتج والكاتب الإنجليزي Leon buttler والكاتبة الأمريكية Jennifer Philips.

وأعربت ماجي أنور رئيسة مهرجان فاتن حمامة السينمائي عن سعادتها العارمة بحضور هذه الاسماء المهمة معها في هذه الدورة من المهرجان، وأشارت في تصريحاتها للصحافة إلى حرص إدارة المهرجان على تقديم دورة مختلفة هذا العام، ولذلك تم تشكيل لجنة من أهم وأبرز الاسماء في مجالات مختلفة تخصة صناعة السينما.

الدورة الـ9 من مهرجان فاتن حمامة السينمائي الدولي في باريس

يعمل فريق عمل مهرجان فاتن حمامة السينمائي الدولي على تقديم دورة مميزة خلال مايو القادم، وذلك ليس فقط من خلال الأسماء الهامة المشاركة في لجنة التحكيم، ولكن أيضًا من خلال احتفالية الإله حتحور إله الحب والموسيقى لدى الفراعنة القدما في بداية الدورة في باريس، والتي سيتم فيها تكريم رموز الغناء والموسيقى في الوطن العربي، كما سيتم تكريم الناقد طارق الشناوي خلال الدورة القامة من المهرجان، بدرع الكاتب المصري، كتعبير عن أهمية دور النقاد في الإرتقاء بالفنون وخاصة صناعة السينما.

الأميرة كاترينا تُشيد بالدورة السابقة من مهرجان فاتن حمامة

أعربت الأميرة كاترينا إحدى أفراح الأسرة المالكة في بريطانيا، عن إعجابها بالجوهد المبذول في الدورة الـ8 من مهرجان فاتن حمامة السينمائي الدولي، والتي أُقيمت في لندن في بداية عام 2022، وصرحت بذلك من خلال فيديو أنتشر لها عبر صفحات السوشيال ميديا، كما كشفت الأميرة كاترينا أنها استمتعت بالأفلام التي عُرضت في المهرجان، ووجهت شكر خاص لرئيسة المهرجان ماجي أنور، وأعلنت عن قبولها أن تكون شفيرة مهرجان فاتن حمامة السينمائي الدولي.

بدورها صرحت ماجي أنور عن فخرها برأي الأميرة كترينا في الدورة الـ8 من مهرجان فاتن حمامة السينمائي الدولي، وقبولها أن تكون سفيرة المهرجان، وأشارت إلى حرص الأميرة كاترينا على حضور المهرجان من 3 أعوام، والمتابعة الجيدة للأفلام المعروضة في كل دورة، وأعلنت ماجي أن الأميرة كاترينا هي التي ستقدم الجوائز في الدورة المقبلة.