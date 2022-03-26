«تعديلات قانون الرياضة»..و«إصدار ملحق لخطة التنمية الاقتصادية الاجتماعية»..و«اقتصاديات صناعة الأسمدة الكيماوية»..أجندة مزدحمة في انتظار لجان الشيوخ غدا

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تستأنف اللجان النوعية بمجلس الشيوخ أعمالها غدا الأحد، ويشهد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة غدا الأحد، استكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمين الموحد.

دوت الخليج

حيث تعقد لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبدالخالق عياد، اجتماعا غدا الأحد ، لمناقشة موضوع الاقتراح برغبة المقدم من النائب سلمان موسي بشأن تقديم تسهيلات بنكية لتركيب ألواح الطاقة الشمسية للأفراد بالتقسيط.

تعديلات قانون الرياضة

و تعقد لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، اجتماعا غدا الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71لسنة2017 .

إصدار ملحق لخطة التنمية الاقتصادية الاجتماعية

كما تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة، اجتماعا غدا الأحد، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد فريد بشأن إصدار ملحق لخطة التنمية الاقتصادية الاجتماعية يتضمن التقدم المحرز علي صعيد أهداف التنمية المستدامة وما يناظرها من حقوق الإنسان، ويعقد الاجتماع بحضور ممثلي الحكومة.

إنشاء فرع لجامعة الأزهر بالإسكندرية

وتعقد لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور يوسف عامر، اجتماعا غدا الأحد، لدراسة ومناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمزة، والنائب سامح الشيمي، بشأن إنشاء فرع لجامعة الأزهر بالإسكندرية، ويعقد الاجتماع بحضور ممثلي الحكومة.

بناء فنادق عائمة حديثة بين الأقصر وأسوان لخدمة السياحة

وتعقد لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمود مسلم، اجتماعا غدا الأحد، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد البنا، بشأن بناء فنادق عائمة حديثة بين الأقصر وأسوان لخدمة السياحة.

كما يناقش الاجتماع الثاني الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح الشيمي بشأن إعادة ترميم مبني سراي الحقانية.

اقتصاديات صناعة الأسمدة الكيماوية

وتعقد لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ برائسة عبدالسلام الجبلي، اجتماعا غدا الأحد، لاستعراض تقرير اللجنة المعد بشأن اقتصاديات صناعة الأسمدة الكيماوية.

إنشاء مطار في مدينة نجح حمادي

وتعقد لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب خالد سعيد، اجتماعا غدا الأحد، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أبو النجا المحرزي، بشأن إنشاء مطار في مدينة نجح حمادي أو غرب قنا الجديدة.

كما تناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائب عصام هلال، بشأن إعادة تأهيل ورصف المدخل الشمالي والجنوبي لمحافظة الجيزة.

تيسير إجرءات التقاضي

وتعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشارعبدالله عصر اجتماعا غدا الأحد، لإستكمال مناقشة تيسير إجرءات التقاضي في الدولة المصرية.