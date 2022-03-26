/688319/قصة-كفاح-مترجمة-مدرب-السنغال-التي-أثارت-دهشة-الجميع-تعمل-بشكل-تطوعي-وتترجم-4-مؤتمرات-في-اليوم

لفتت مريم عبد الحكيم مترجمة أليو سيسيه مدرب السنغال، الأنظار خلال المؤتمر الصحفي، بسبب ترجمتها البارعة وطريقة سردها المميزة التي أبهرت الصحفيين والمتابعين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فشاهد الجميع براعتها وهي تتحدث الفرنسية وتترجمها للعربية ببراعة وإجادة تامه، بجانب حديثها نحو الفنيات في كرة القدم وتترجمها وكأنها خبيرة في كرة القدم في الفنيات والتكتيكات.

وخرجت مريم صاحبة الـ25 عام وتحدثت حول أنها خريجة احد المدارس الخاصة باللغة الفرنسية، وأنها تتحدثها ببراعة منذ وقت طويل، وأنها تعمل كمترجمة في العديد من الإيفنتات والحفلات.

العمل تطوعي منذ 3 سنوات

ومارست تلك المهنة منذ 5 سنوات، وتمارس العمل في المؤتمرات كمتطوعة منذ 3 سنوات، وكانت متواجدة في العديد من الأحداث مثل بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 التي لعبت في مصر.

وأكدت أنها درست مصطلحات كرة القدم بشكل كبير حتى تكون قادرة على شرح حديث أليو سيسيه بشكل جيد وإخراجه للمشاهدين بشكل صحيح، ومن خلال ترجمتها بالأمس ظهر عليها بأنها على دراية كاملة بكرة القدم.

قصة كفاح مريم مترجمة مدرب السنغال

وأشارت أنها خلال بطولة كأس أمم أفريقيا في بعض الأوقات كانت تحضر في اليوم 4 مؤتمرات، لأربعة مباريات، وكل ذلك كان بشكل تطوعي كما ذكرت.

فهي حالة تستحق الاشادة نظراً لما تفعله من خلال الطموح الذي تريد أن تصل إليه، بجانب دراستها لكرة القدم بشكل جيد لتكون بارعة في مصطلحتها وهو ما أبهر الجميع بالأمس، خلال المؤتمر الخاص بمباراة مصر والسنغال.

موعد مباراة مصر والسنغال

يستعد منتخب مصر لمباراته القادمة أمام نظيره السنغال، والتي من المقرر إقامتها فى تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن تصفيات كاس العالم بقطر 2022، يوم الثلاثاء القادم.

كيروش: أنا من أفضل 10 مدربين في العالم.. وتأهلت بأربعة فرق مختلفة لكأس العالم

تحدث كيروش خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مصر أمام السنغال، حول فوز الفراعنة في لقاء الذهاب بتصفيات كأس العالم.

وقال كيروش:" قراراتي في التشكيل ليست سحرية ولكنها من الواقع، ولا أعلم سبب حزن بعض الصحفيين من الفوز، فجميعكم مصريين ويجب أن تفرحوا أننا فوزنا على السنغال وليس العكس”.

وأضاف: " محمد عبد المنعم عنده كسر في الأنف، وسندرس موقف الونش في حالة عدم تمكنه من اللعب بسبب الإنذارات سنستدعي مدافع أخر، مينفعش نروح السنغال بـ2 مدافعين فقط".