طقس دافئ.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى الجمعة المقبل

كشفت هيئة الارصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من غدا الاحد 27 مارس إلى الجمعة 01 إبريل 2022، حيث يسود طقس دافىء نهـاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة علي جنوب سيناء و جنوب الصعيد، شــديد البـرودة ليلا على كـافة الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد أنه يشهد غدا الأحد 27 مارس 2022، شبورة مائية تكون كثيفة احيانا من 4 الى 8 صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، و نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد علي فترات متقطعة.

ويشهد الإثنين 28 مارس ، شبورة مائية من 4 الى 8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، و نشاط رياح على كافة األانحاء علي فترات متقطعة.

واضافت الارصاد انه من الثلاثاء 29 مارس الى الجمعة 01 إبريل 2022، يسود شبورة مائية من 4 الى 8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.