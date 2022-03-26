خالد عبدالغفار: مصر نجحت فى التصدي لـ 5 جوائح كورونا

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، إن مصر نجحت فى التصدي لـ 5 جوائح من فيروس كورونا المستجد حتى الآن.

وأضاف عبدالغفار، أن المنظومة الصحية تقوم بدور كبير لتقديم كل الخدمات الطبية للمواطنين، لافتًا إلى أنها شهدت تطورًا كبيرًا، خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لتقليل السلبيات وتقديم كل ما نستطيع من الخدمات الطبية للمواطنين وعلى أعلى مستوى من الجودة.

وأشار إلى أن وزارة الصحة والسكان، كانت حريصة على تكريم النماذج المميزة، التى قدمت شغلًا مميزًا، وذلك بديوان الوزارة ومديريات الشئون الصحية.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر صحفي، تحت عنوان «المجلس الصحي المصري حتمية الحاضر وضرورة المستقبل.. نحو تعليم صحي بمعايير عالمية»، وبحضور الدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أحمد عثمان رئيس الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي، والدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا واللواء طبيب رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد وقع على قانون رقم 12 لسنة 2022 الخاص بإنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري.

وبموجب قرار الرئيس، يحل المجلس الصحي المصري محل اللجنة العليا للتخصصات الطبية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 1998، وكذلك محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016.