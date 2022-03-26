الأوقاف: افتتاح 68 مسجدًا الجمعة القادم فى 14 محافظة

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الأوقاف، فى بيان اليوم السبت، أنه سيتم افتتاح 55 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و13 مسجدًا صيانة وترميمًا، فى إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله معنى ومبنى، ليصل بذلك إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2021 حتى تاريخه 845 مسجدًا، منها 713 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و123 مسجدًا صيانة وترميمًا فى 14 محافظة.

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