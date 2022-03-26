جدة - نرمين السيد - نعى الاتحاد العام للصحفيين العرب بمزيد من الحزن والأسى الفقيه القانونى القدير والمفكر الكبير نقيب المحامين المصريين نقيب المحامين العرب رجائى عطية، الذى وافته المنية صباح اليوم السبت.





وأشار الاتحاد - فى بيان اليوم - إلى أن المستشار رجائى عطية قضى عقودًا من العطاء فى مجالات شتى أثرى خلالها المشهد النقابى والقانونى والمكتبة القانونية والإسلامية والعربية، كما كان كاتبا لامعا يداوم على كتابة مقاله الأسبوعى فى صحيفة الأهرام. وذكر البيان أن المرحوم لقى وجه ربه وهو يؤدى دوره المقدس فى إقامة حقوق الدفاع مترافعا عن أحد موكليه داخل محراب العدالة فى قاعة محكمة جنايات الجيزة. وتقدم الاتحاد بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد الراحل وأعضاء مجلس نقابة المحامين المصريين، وأعضاء اتحاد المحامين العرب بخالص العزاء والدعاء بالصبر والسلوان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد العام للصحفيين العرب ينعى نقيب المحامين رجائى عطية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.