جدة - نرمين السيد - كما تفقد المحافظ المعرض المقام لمنتجات البيئة السيناوية ومنتجات المدارس، إلى جانب معرض الجوالة، موجها شكره وتقديره لأطقم التدريس فى المدارس المختلفة التى بذلت جهودا كبيرة حتى ظهر حفل الختام بالصورة اللائقة والمشرفة، معلنا منح ميدالية تقديرية للطلاب من ذوى الهمم من مدرسة الشيخ زويد للتربية الخاصة، وميدالية أخرى لفقرة الفراعنة التى أعادت لنا التاريخ والحضارة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ شمال سيناء يشهد عروض ختام الأنشطة بالتربية والتعليم ويكرم الفائزين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.