/688314/رحلة-شنطة-محمد-رمضان-من-السخرية-للبطولة-هكذا-تسببت-في-نجاح-مسلسل-المشوار

محمد رمضان يُعرف دائما بتقديم عدد من المواهب في أعماله الدرامية التي تُعرض في موسم رمضان ويكون السبب في تألقها في عدد من الأعمال الفنية فيما بعد، ولكن هل يتوقع أحد أن يكون محمد رمضان سبب في تصدر جماد التريند وتحويله لبطل عمل بسبب مشاركتها في عمل درامي معه، هذا من سنرصده خلال التقرير الآتي.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير كيف تحولت شنطة محمد رمضان بطل من ابطال مسلسل المشوار

متابع يسخر من شنطة محمد رمضان في بوستر المشوار

بدأ انتشار شنطة محمد رمضان على الساحة عندما نشر الاخير صورة البوستر الرسمي لمسلسل المشوار، ليثير تعجب متابع للفنان محمد رمضان صورته على بوستر العمل حاملا حقيبة في يده رغم احتوائها على عجلات، فعلق ساخرا من محمد رمضان: «ياسطا متجرها هو اي كفاح وخلاص».

ليرد محمد رمضان على سخرية المتابع بدهاء جعل مسلسله الرمضاني ينال شهرة عريمة بين الجمهور في ساعات قليلة خاصة الشنطة التي تصدرت التريند لأيام متتالية، إذ كتب رمضان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «يا حبيب الاسطى .. لما تتفرج هتفهم ان الشنطة دي تتشال علر الراس هو أي استعجال وخلاص!، ومش يمكن فيها كتاب دين».

الجمهور يتسائل حول ما بداخل شنطة محمد رمضان

ومن هنا بدأت شنطة محمد رمضان في مسلسل المشوار يذاع صيتها، وبدأ الجمهور يتسائل ومن هم من يتوقع ما بداخل شنطة محمد رمضان، ليحول محمد رمضان الشنطة لبطل أساسي في مسلسله المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2022، وزاد الأمر عندما طرح محمد رمضان سؤال على الجمهور قال فيه: «الشنطة دي فيها اي»، واتت توقعات الجمهور كالاتي: «فيها فيل، فيها كتاب دين، خاتم، كتب رابعة ابتدائي، عصفورة، وصية ابوك الله يرحمه، ابوك الله يرحمه، فيها مشوار كله تعب وشقى».

الجمهور يتفاعل مع شنطة محمد رمضان.. وتتصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي

بعدها بساعات قليلة، تفاعل عدد كبير من جمهور محمد رمضان مع شنطة مسلسل المشوار، فمنهم من قام بتقليد بوستر مسلسل المشوار من أطفال لشباب وكبار السن، ومنهم من دشن مجموعة فيديوهات وهم يحاولون فتح شنطة مسلسل المشوار لمعرفة ما بداخل الشنطة، لتتصدر شنطة محمد رمضان مؤشرات الاكثر بحثا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، الأمر الذي جعل محمد رمضان للترويج لها كبطل من أبطال المسلسل.

شنطة محمد رمضان أحد أبطال مسلسل المشوار

نشر محمد رمضان بوستر جديد لمسلسل المشوار، وعلق عليه قائلا: «ماهر وشمس وابنهم رحيم والشنطة.. ثقة في الله نجاح».

مسلسل المشوار من بطولة محمد رمضان، أحمد صفوت، أحمد سعيد عبد الغنى، دينا الشربيني، احمد مجدي، خالد أنور، خالد كمال، كارولين خليل، محمد عز، ندى بسيونى، محمود الليثى، حنان يوسف، ندا موسى، ثراء جبيل، سارة عبد الرحمن، محسن منصور، احمد كمال محسن منصور، سما إبراهيم.