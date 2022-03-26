«دستورية الشيوخ» تستكمل غدا مناقشة تيسير إجرءات التقاضي

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دوت الخليج

وتشهد الجلسة العامة أتمام مواصلة الأعضاء لدورهم الرقابي من خلال الأقتراحات برغبة

وتشهد الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، إتمام مواصلة الأعضاء لدورهم الرقابى من خلال الاقتراحات برغبةالمقدمة ، خلال الإسبوع الجارى ، والتى تمت المناقشة فيها على مدار الفترة الماضية داخل اللجان النوعية لمجلس الشيوخ ،وتتم احالة هذة التقارير من قبل الجلسة العامة إلي الحكومة للعمل علي تنفيذها لخدمة الوطن والمواطنين في الدولة المصرية .

كما أن الاقتراحات برغبة، تحتوي علي تقرير لجنة السكان والصحة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد الأحمر ، بشأن تأخير مستشفى قنا العام لتنفيذ مبنى طوارئ ، كما ايضا أضافة إلى 4 تقارير للجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،عن اقتراحات برغبة،الذي تم التقدم بها النائب عاطف علم الدين، بشأن يتم تحويل بعض المدارس الثانوي التجاري إلى ثانوي تمريض، وإيضا من النائب محمود تركى بشأن العمل علي تطوير وزارة التربية والتعليم و إيضا تطوير التعليم الفني لمنظومة التعليم الخاصة لأبنائنا الذين يدرسون خارج الدولة ، وإيضا من النائب رمضان إمام ، بشأن العمل علي زيادة الاعتمادات المالية لتطوير المستشفى الجامعي بالإسماعيلية.

ايضا تشمل الأقتراحات النائب أكمل نجاتی بشأن معاهدة التعاون الموقعة بين كلا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإيضا شركات القطاع الخاص للعمل علي أنشاء 10 جامعات تكنولوجية ، كما تشمل 3 تقارير للجنة الثقافة وإيضا اللجنة السياحة و لجنة الآثار ولجنة الإعلام عن الاقتراحات برغبة الذي تقدم بها النائب محمد البنا، بشأن العمل علي كيفية الحفاظ على لوحات كبار الفنانين العالميين التي تحصل عليها الدولة المصرية ، كما تقدم أقتراح من "البنا" بشأن العمل علي تنشيط رحلات البواخر السياحية التي تصل إلى موانئ الدولة المصرية، وأقتراح المقدم من النائب عمرو عزت حجاج ، بشأن العمل علي تطوير المنهجية الوطنية لإستخدام مسارح وزارة الثقافة في مواجهة الإرهاب الفكرى والعمل علي القضاء علي الرهاب الفكري .