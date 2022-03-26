/688304/تعيين-عبد-الفتاح-الجبالي-رئيسا-لمدينة-الإنتاج-الإعلامي

وقع الاختيار على عبد الفتاح الجبالي، كرئيس لمجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، بعد أن أعلن أسامة هيكل عن انتهاء عمله كرئيس لمدينة الإنتاج اليوم السبت الموافق 26 من شهر مارس، بعد 8 سنوات من العمل في هذا المنصب.

دوت الخليج يرصد التشكيل الجديد لإدارة مدينة الإنتاج الإعلامي بعد انتهاء فترة أسامة هيكل

وجاء التشكيل الجديد لمجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، بتعيين كلا من عبدالفتاح الجبالي، مجدي لاشين، وميرفت علي، وطه محمود وأحمد حسين، وشهد اجتماع الجمعية العامة اليوم السبت الموافق 26 من شهر مارس حضور أعضاء مجلس الإدارة وممثلي المؤسسين، 79% من مالكي الأسهم.

أسامة هيكل يعلن انتهاء عمله في مدينة الإنتاج الإعلامي

وكان قد أعلن أسامة هيكل انتهاء فترة عمله بمدينة الإنتاج الإعلامي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فكتب: «الحمد لله رب العالمين.. اليوم انتهت فتره عملى كرئيس لمدينه الانتاج الإعلامى، وقد تسلمتها في أغسطس ٢٠١٤ بديون بلغت ١٨٥ مليون جنيه، وتركتها اليوم بصافى ربح ١٣٧،٦ مليون جنيه، ولا يوجد عليها أي ديون للغير».

واضاف: «الشكر واجب لأعضاء مجلس الاداره المحترمين الذين تعاونوا معى طوال هذه الفتره وساندونى بخبراتهم الواسعه، والشكر أيضا واجب لجميع العاملين بالمدينه فلولاهم لما تحقق أي انجاز. وتمنياتى لمجلس الاداره الجديد بالتوفيق إن شاء الله».

معلومات حول أسامة هيكل

أسامة هيكل هو سياسي مصري ووزير الدولة المصري السابق للإعلام، شغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب، منصب رئيس تحرير جريدة الوفد، وهو أول وزير إعلام بعد ثورة 25 يناير في حكومة الدكتور عصام شرف، وكان توليه يوم 22 ديسمبر 2019 حتى قدم استقالته في 25 أبريل 2021 لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

شغل أسامة هيكل العديد من المناصب منها عمل كرئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب من سبتمبر 2014، لتنتهي مسيرته اليوم، كما عمل كرئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار في مجلس النواب المصري حتى 22 ديسمبر 2019، وأيضاوزير دولة للإعلام في 22 ديسمبر 2019.