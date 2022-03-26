ياسمين رئيس تثير غضب الجمهور بفستان مكشوف «فيديو»

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تصدر حفل زفاف شام الذهبي الأبنة الكبرى للمطربة أصالة التريند أمس، والذي شهد العديد من الفعاليات بحضور الكثير من نجوم الفن والتي كانت أبرزهم ياسمين رئيس، وأُقيم بأحد الفنادق بالقاهرة وكانت مطلة على الأهرامات.

دوت الخليج يرصد لكم إطلالة الفنانة ياسمين رئيس التي أثارت الجدل في حفل زفاف شام الذهبي ابنة اصالة

ياسمين رئيس تثير الجدل

وظهرت خلال الزفاف الفنانة ياسمين رئيس الذي يعتبر أول ظهور لها بعد أزمة طلاقها من هادي الباجور، وتداول رواد التواصل الإجتماعي العديد من الصور لها في حفل الزفاف، ووصفوا إطلالتها بالجريئة الأمر الذي أثار الجدل حولها بشكل كبير.

ومن الجدير بالذكر، أن حضر حفل الزفافا عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ومنهم ملك وليلى أحمد زاهر، المطرب رامي صبري، المطربة إليسا، الفنانة عائشة بن أحمد، الفنانة درة، الفنان جمال سليمان، جومانا مراد، والفنان تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل.

ردود الفعل على إطلالة ياسمين رئيس

وكانت ردود الفعل مهاجمة بشكل كبير للفنانة ياسمين رئيس لأن الفستان كان مكشوف بشكل كامل من منطقة الصدر، الأمر الذي جعلها تتعرض لإنتقادات حادة من رواد مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

وجاءت بعض التعليقات كالتالي: ايه المنظر ده لا حول ولا قوة الا بالله، وقال تعليق آخر: ده العمره الاخيرة مفاتش عليها شهر، وقال أحد التعليقات الأخرى: العروسة هي المحتشمة الوحيدة في فرحها.

انفصال ياسمين رئيس وهادي الباجوري

وفي سياق آخر، قد أعلنت الفنانة المصرية ياسمين رئيس ،اليوم الثلاثاء، الموافق 22 من شهر فبراير انفصالها عن المخرج هادي الباجوري، بعد زواج دام لقرابة 12 عامًا أُثمر عنه بنجلهما «سليم»، وفور إعلان رئيس ذلك النبأ، بدأ الجمهور يخمن سبب طلاقها، واجتمع معظمهم على أن الانفصال يرجع إلى كونه رجلًا ليس غيور على زوجته، فكتب أحدهم قائلًا: “ربنا بيسبب الأسباب يا بنتي ولا يهمك، تصريحه ميتقالش من راجل بيتقي الله في عرضه، ربنا يتوب علينا جميعا”.

وعلق الآخر: “‏‎رسالة لكل راجل - مهما بلغت درجة انفتاح الست وثقافتها، لكنها محتاجه راجل غيور يخاف عليها وعلى شرفها !”.