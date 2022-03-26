/688297/الشباب-والرياضة-فى-البحيرة-تعقد-ندوات-لنبذ-العنف-ضد-المرأة

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة إدارة البرامج الثقافية والتطوعية سلسلة لقاءات وندوات حول "مناهضة العنف ضد المرأة" بمراكز شباب المحافظة . وتدور الندوات فى إطار حوار مفتوح مع الفتيات والسيدات حول تعريف ظاهرة العنف ضد المرأة والتعرف على التحديات التى تعوق مناهضة العنف وتحليل وضع المرأة العربية ونقاط القوى والضعف لديها والتهديدات التى تواجه المرأة العربية .

كما يتم أستعراض صور ومظاهر العنف ضد المرأة فى المجتمعات العربية وتوضيح الأليات الدولية لحقوق المرأة ودور الأسرة ووسائل التنشئة الإجتماعية فى تربية وتنشئة الأبناء لمناصرة المرأة ومناهضة العنف والتمييز ضد المرأة .

أعلن اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة عن قيام مديرية الأوقاف بالبحيرة بتجهيز 12585 مسجد تابع لمديرية الأوقاف وموزعين على 24 إدارة بها 3455 إمام و3000 خطیب بالإضافة إلى 1465 زاوية، مشيراً إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وغرف عمليات فرعية بجميع الإدارات لمتابعة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة وحل أي مشكلات تعوق العمل .

استعدادات الاوقاف لاستقبال شهر رمضان

وأشار محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة أن المديرية أستعدت لإستقبال الشهر الكريم، لافتاً إلى أن هناك خطة تم إعداداها بشأن العمل داخل المساجد مع مراعاة تطبيق الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، موضحاً أنه تم وضع ضوابط للعمل داخل المساجد خلال شهر رمضان. والتى جاءت على النحو التالى.

عدم فتح المساجد أو غلقها إلا في المواعيد المحددة من قبل الوزارة

عمل تجهيزات كافية للمساجد الكبرى إستعداداً للإعتكاف والتهجد فى حالة صدور تعليمات بإقامتها

تجهيز أفنية المساجد الكبرى لصلاة العيد مع الإلتزام بكاف الضوابط الإحترازية .

التنبية على الأئمة والخطباء بجميع المساجد بالإلتزام بالوقت المحدد من قبل الوزارة بخصوص صلاة العشاء والتراويح طوال شهر رمضان المبارك والإلتزام بكافة الضوابط الإحترازية على أن تقام صلاة التراويح بجميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة كما يتم فتح مصليات السيدات وفقاً للضوابط الواردة من الوزارة .

صيانة المساجد من حيث الإنارة وعمل تجهيزات لدورات المياة في جميع المساجد .

جاري فرش المساجد التي ليس لها فرش يليق ببيوت الله وذلك حسب الخطة الموضوعة بالتنسيق مع الوزارة كما تم التنبيه على تعقيم المساجد بشكل دوري .