/688296/لا-يخشى-في-الحق-لومة-لائم-هكذا-نعى-نبيل-الحلفاوي-الراحل-رجائي-عطية

حرص الفنان الكبير نبيل الحلفاوي على نعي الراحل رجائي عطية، نقيب المحامين، بعد أن وافته المنية اليوم السبت الموافق 26 من شهر مارس، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة في إحدى جلساته في جنايات امباية.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير نعي نبيل الحلفاوي للراحل رجائي عطية

كتب نبيل الحلفاوي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر: «كنت أحب هذا الرجل وأحترمه. لم يسعدني الحظ بلقائه أو التواصل معه. موضوعي.. نزيه.. مرتب الفكر.. قوي المنطق.. لا يخشى في الحق لومة لائم. قامة قانونية سامقة».

واختتم: «رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. خالص العزاء لأسرته ومحبيه وتلاميذه وللساحة القانونية».

وفاة رجائي عطية

وكان قد أعلن عدد من المحامين وأعضاء بمجلس النقابة عن وفاة النقيب إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء حضوره، جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات شمال الجيزة.

وقالت مصادر مسؤولة، إن «عطية» كان يترافع أمام الدائرة «12» جنايات، وبعد سقوطه على الأرض، قررت المحكمة نقله بسيارة إسعاف لأقرب مستشفى حيث تبين وفاته طبيعًا.

آخر ظهور للفنان نبيل الحلفاوي

الجدير بالذكر، أنه كان آخر ظهور للفنان نبيل الحلفاوي من خلال مشاركته في مسلسل «القاهرة كابول»، في رمضان الماضي بجانب كلا من فتحي عبد الوهاب، وخالد الصاوي، وحنان مطاوع وعدد آخر من الفنانين، وكان من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام علي.

نبيل الحلفاوي يدافع عن فيلم أصحاب ولا أعز

وكان قد خرج نبيل الحلفاوي ليدافع بكل قوته عن فيلم «أصحاب ولا اعز»، الفنانة منى زكي والفنان إياد نصار، فكتب عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر: "أصحاب ولا أعز، كامل احترامي لكل الآراء، هي الحق الطبيعي للمتلقي الذي ينتهي إليه الأمر، له أن يرحب ويشيد أو يرفض ويستنكر أو حتى يقاطع من وما يشاء".

فيلم أصحاب ولا أعز من إنتاج منصة نتفليكس، من بطولة منى زكي وإياد نصار، نادين لبكي، عادل كرم، ودياموند عبود وغيرهم من نجوم الفن المشاركين بالعمل الفنى، للمخرج وسام سميرة، وينتمي العمل لدراما المكان الواحد، وتدور أحداثه حول مجموعة أصحاب منذ ٢٠ سنة يجتمعوا ليلة خسوف القمر وظهور الجانب المظلم منه رفقة زوجاتهم ويخوضوا لعبة مفادها من يرن هاتفه أو يصل له رسالة تقرأ على الملأ ويتم وضعه على خاصية «مكبر الصوت».