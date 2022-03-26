نجوم أعلنوا مشاركتهم في السباق الرمضاني 2022 وأعمالهم لم تكتمل.. محمد صبحي الأبرز

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تنوعت قائمة مسلسلات رمضان 2022، بعدد وافر من النجوم المتألقين المشاركين في سباق هذا العام، لتشهد الساحة الفنية حلبة صراع قوية في الموسم الرمضاني المقبل، ولكن رغم ذلك يفقتر رمضان هذا العام لعدد من النجوم الذين عشموا جمهورهم في المشاركة في الماراثون الرمضاني هذا العام ولكن أعمالهم لم تكتمل حتى الآن.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير نجوم أعلنوا عن مشاركتهم في السباق الرمضاني 2022 وأعمالهم لم تكتمل

مصطفى فهمي وحسين فهمي في اولاد الهلالية

انتشرت أنباء في بداية استعدادات الجمهور لموسم رمضان 2022، عن تعاون الثنائي الفنان حسين فهمي، وشقيقه الفنان مصطفى فهمي في عمل درامي بعنوان «اولاد الهلالية» ليخوضان بيه المنافسة الرمضانية هذا العام، ويشارك عفاف شعيب، أحمد سعيد عبد الغني، وبسام رجب، ومادلين طبر، وحمدي الوزير، وفتوح أحمد وشريف خير الله، عبد الباسط حمودة، الفنان الشاب يزيد فروجة، وعدد آخر من الفنانين، تأليف سليمان دياب وإخراج فتحي عبد العزيز.

ولكن لسبب غير معلن توقف الترويج عن العمل بشكل مفاجئ، ومع ظهور القائمة النهائية لمسلسلات رمضان 2022، لم يكن حسين فهمي أو مصطفى فهمي ضمن هذه القائمة.

دنيا سمير غانم في عالم موازي

يبدو أن مسلسل «عالم موازي» لعنة لابتعاد الفنانة دنيا سمير غانم عن المشاركة في السباق الرمضاني، إذ أن هذا يعد الموسم الثاني لتأجيل عرض العمل، ففي رمضان 2021 أصيب صناع مسلسل «عالم موازي»، بفيروس كورونا وكان على رأسهم الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز ليتم تأجيل عرض العمل للمرة الأولى، وبعد اشتياق الجمهور لدنيا سمير غانم أعلنت الفنانة مشاركتها في الماراثون الرمضاني هذا العام بنفس المسلسل، ولكن بسبب وقوع مشكلة بينها وبين مخرج العمل هشام جمال بسبب رغبته في عرض «في بيتنا روبوت 2» بدلا منه، تم تأجيل عرض العمل للمرة الثانية، لتمنتع دنيا سمير غانم عن المشاركة في السباق الرمضاني لعامين متتالين.

محمد صبحي في شرطة الاخلاق

أعلن الفنان محمد صبحي مشاركته في السباق الرمضاني هذا العام بمسلسل «شرطة الاخلاق»، وكان من المقرر أن يبدأ تصويره بعد انتهاء عرض مسرحيته «نجوم الضهر»، ولكن يبدو أن انشغال محمد صبحي في مسرحياته المختلفة منعه عن تصوير عمله الدرامي ومشاركته في سباق مسلسلات رمضان 2022.

ياسمين صبري في مسلسل دنيا

كشفت الفنانة المصرية ياسمين صبري عن الاسم النهائي لمسلسها الجديد، المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني 2022، مشيرة إلى أنه تم الاستقرار على اسم «دنيا»، فردت صبري على تساؤل إحدى متابعيها عن اسم المسلسل خلال خاصية «ask» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» قائلة «دنيا»، ولكن خرجت ياسمين صبري في تصريحات تليفزيونية لتكشف تغيبها عن السباق الرمضاني 2022 بسبب عدم تناسب سيناريوهات العمل معها فهي تريد تقديم فكرة جديدة ومختلفة عن سابقيه.