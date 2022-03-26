/688292/تنسيقية-شباب-الأحزاب-تكرم-النائب-علاء-مصطفي-على-جهوده-خلال-الفترة-الماضية

كرمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ، على جهوده خلال الفترة الماضية، وذلك بحضور ممثلين من مجلس الأمناء ولجنة المنسقين.

دوت الخليج

وعبر علاء مصطفي، خلال تصريحات له، عن سعادته الكبيرة لهذا التكريم، مؤكدا أنه فخور بانضمامه لهذا الكيان الذي ولد كبيراً، ممثلا عن حزب الإصلاح والنهضة، والذي يعد مصنع للقيادات الشبابية فى مصر، وأن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين استطاعت في خلق حراك فى الحياة السياسية المصرية.

تنسيقية شباب الأحزاب تكرم النائب علاء مصطفي على جهوده خلال الفترة الماضية

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن التنسيقية تنتقي كوادر قادرة على إحداث فارق في المناخ السياسي الحالي، وأنها خلال فترة قصير قامت بدور كبير واستطاعت أن يتولي اعضائها مناصب قيادية في الدولة حيث ينتمي إليها نواب محافظين ووزراء وأعضاء في مجلسي النواب والشيوخ.

بعد تكريمه من تنسيقية شباب الأحزاب.. النائب علاء مصطفي: التنسيقية اعطت أمل للشباب داخل الحياة السياسية

وأكد النائب علاء مصطفي، أن شباب التنسيقية كان لهم مشاركات فعالة في عدد كبير من المنتديات العالمية وأن جميع أعضائها اتفقوا على المشاركة في التغيير الذى تشهده الدولة المصرية، كما أنها حققت حالة من حالات الأمل داخل الحياة السياسية، حيث أن الحالة التى خلقتها التنسيقية أعطت أملا لكل جيل الشباب.