/688313/بعد-تصدره-التريند-صاحب-صورة-توكتوك-برج-إيفل-يكشف-تفاصيل-جديدة-بشأن-صورته

تصدرت صورة الشاب المصرى السكندرى أحمد مسعود، وهو بجانب توك توك أمام برج إيفل، مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تويتر انستجرام ، حيث اصبحت هذه الصورة تريند لما تمثله من جدل كبير وتساؤلات عديدة تدور بشأنها متعلقة بمدى حقيقتها وهل تم اجراء عليها تعديلات بواسطة برامج الفوتوشوب .

دوت الخليج

ولكشف تفاصيل هذه الواقعة التي اثارت جدلا عبر مواقع السوشيال ميديا اكد الشاب المصرى السكندرى أحمد مسعود لموقع دوت الخليج حقيقة هذه الصورة والتي تم التقاطها في باريس عاصمة فرنسا امام برج ايفيل، منوها ان التوكتوك وسيلة مواصلات وتعمل من خلال تصاريح من اجل نقل السياح والزائرين.

صاحب صورة توكتوك برج إيفل يكشف تفاصيل جديدة بشأن صورته

واكد الشاب المصري انه يعمل كمدير مشتريات لإحدى شركات الورق، ومن ثم يقوم بالسفر لعدد من دول العالم المختلفة، ويقوم بكل سفرياته بالتقاط الصور مع الاماكن المميزة لكل بلد لتكون تزكرة له.

توصيل السياح والزائرين

ونوه انه اثناء سفره لباريس وجد توكتوك عليه علم مصر ، فقام بالتقاط صورة معه ووراءه البرج منوها تواصله مع صاحب البرج والذي عرف منه انه يقوم بالعمل في توصيل السياح والزائرين من خلال وسيلة المواصلات خاصته " التوكتوك".