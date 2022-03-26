/688308/بالفيديو-أقوى-رد-من-خالد-الجندى-على-محرمى-فوائد-البنوك

ظهر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بعدد كبير من الكتب الدينية على الهواء مباشرة، معلقا: "شايفين المجلدات دى، انا جبتها من مكتبى عشان كلنا نفهم، ونرد على الجهلاء وتجار الدين، دى الموسوعة الفقهية، دى شارك فى كتابتها كل علماء الأمة على مستوى العالم، عشان تعرف ان الكلام انا مش جايبه من عندى".

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وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت: "انا جايب الكتب دى عشان ارد على العائلة الحوينية اللى بتحرك البيض والفسيخ، وكمان بتحرم فوائد البنوك، اللى مش بيقرأ ولا فاهمين حاجة وبيتاجروا بالدين، النهارده لهم فضيحة انا جايب الكلام اهو من كتب لعلماء المسلمين".

وبدأ الجندى يقرأ من بعض صفحات الكتب التى امامهم، ليؤكد ان فوائد البنوك حلال وليست حراما، وأن المصريين أموالهم حلال من فوائد البنوك.

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المصريين لا يتناولوا أموالا حرام من فوائد البنوك، مثلما تحاول بعض الجماعات الضالة ترويجه، لافتا إلى أنه طبقا لاباحة ربا الفضل عند ٩ من الصحابة والتابعين، فوائد البنوك حلال.

خالد الجندى يفجر مفاجأة: مقولة "كل قرض جر نفعا ربا" ليست حديثا نبويا

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "اللى بيقرأ ويسهر غير لما واحد جاهل يتكلم وهو مش فاهم بيقول ايه، امبارح شوفت واحد من اللى هربانين فى تركيا، بيقول بمنتهى الوقاحة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل قرض جر نفعا فهو ربا، فأنا بقوله له ده مصيبة، الجاهل ده لازم يفهم ان ده مش حديث ده كلام واحد اسمه فضالة بن عبيد الله، اهى دة مفاجأة له واحد ولا قرا وبيجادل، يعنى جاهل وبيجادل".