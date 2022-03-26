وزير الرياضة يلتقى لاعبي المنتخب قبل السفر للسنغال ويطالبهم باستمرار التركيز للتأهل إلى المونديال

التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، لاعبى المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم والجهاز الفنى بقيادة كارلوس كيروش.





جاء اللقاء قبل سفر بعثة المنتخب الوطنى إلى العاصمة السنغالية "داكار"؛ لخوض مباراة العودة أمام المنتخب السنغالى المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن التصفيات الإفريقية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم بقطر 2022.





قدم صبحى التهنئة إلى اللاعبين والجهاز الفنى على النتيجة الإيجابية التى حققوها فى مباراة الذهاب أمام السنغال، والفو بهدف، مطالباً باستمرار التركيز فى المباراة المقبلة، والفوز فى مجموع المباراتين للتأهل إلى كأس العالم.





وأكد صبحى على متابعة كافة الترتيبات المتعلقة بسفر البعثة ووصولها إلى السنغال، والتجهيزات الخاصة باستقبال المنتخب، وأماكن إقامتهم وانتقالاتهم إلى ملعب التدريب؛ حرصاً على تهيئة الأجواء للاعبين للتركيز الكامل، وتحقيق الفوز بالعزيمة والإصرار والإرادة، والأداء البطولى الذى تنتظره منهم الجماهير المصرية فى مباراة العودة.





وجدد وزير الشباب والرياضة تأكيده على التفاف الجماهير المصرية حول المنتخب، وتقديم الدعم والمؤازرة والتشجيع للاعبين لتحقيق حلم التأهل للمونديال.



