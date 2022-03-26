مصر للطيران تسير رحلة خاصة بطائرة الأحلام لنقل المنتخب الوطني إلى السنغال

تسير الشركة الوطنية مصرللطيران رحلة خاصة رقم MS 3042 من صالة 4 بمطار القاهرة الدولي غدا الاحد القادم متجهة مباشرة إلي مطار العاصمة السنغالية " داكار " وذلك لنقل بعثة منتخب مصر لملاقاة نظيره السنغالي في مباراة الإياب المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم فى قطر 2022 . جاء ذلك في إطار حرصها علي دعم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وتحقيق حلم الوصول للمونديال للمرة الثانية على التوالي. وقال الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران إنه بناء علي توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني فقد تقرر أن يكون تشغيل رحلة المنتخب الوطنى الأول إلى السنغال بأحدث طائرات أسطول مصر للطيران من طراز بوينج B787-9 Dreamliner المعروفة بإسم "طائرة الأحلام" والمزودة بأحدث وسائل الراحة والرفاهية ومقاعد flat Bed وذلك لتوفير سبل الراحة لنجوم المنتخب الوطني وجهازه الفني لتحقيق حلم الوصول للمونديال .

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