عبدالفتاح الجبالي رئيسا لمدينة الإنتاج الإعلامي خلفا لـ«هيكل»

تولى الدكتور عبدالفتاح الجبالي رئاسة مدينة الإنتاج الإعلامي، خلفاً للكاتب أسامة هيكل، اعتباراً من اليوم السبت.

وتقرر تغيير مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، برئاسة عبدالفتاح الجبالي، وغادرت الإعلامية سناء منصور و2 آخرين، بينما سيجري إعلان الأسماء الجديدة خلال الساعات القليلة المقبلة، ومن بينهم هاني لاشين.

وكان الكاتب أسامة هيكل، قد نشر عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، قبل قليل: «اليوم انتهت فتره عملى كرئيس لمدينة الإنتاج الإعلامي، وقد تسلمتها في أغسطس 2014، بديون بلغت 185 مليون جنيه، وتركتها اليوم بصافى ربح 137.6 مليون جنيه، ولا يوجد عليها أي ديون للغير».

وأضافك «الشكر واجب لأعضاء مجلس الإدارة المحترمين الذين تعاونوا معي طوال هذه الفتره وساندوني بخبراتهم الواسعة، والشكر أيضا واجب لجميع العاملين بالمدينة، فلولاهم لما تحقق أي إنجاز، وتمنياتي لمجلس الإدارة الجديد بالتوفيق إن شاء الله».