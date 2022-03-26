الصحة: مخزون لقاحات كورونا آمن والوضع الوبائى مستقر

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التغليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، أن الوزارة تقدم خدمات طبية كبيرة للمواطنين تتميز بالجودة.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان خلال حفل تكريم الموظفين المتميزين بالوزارة خلال الثلاث أشهر الماضية، إن المبادرات الرئاسية تقدم خدمات مميزة للمواطنين بالمجان.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، أن المخزون الاستراتيجى من لقاحات كورونا آمن مؤكدا أن الوضع الوبائى مستقر .

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، أن متوسط عدد الاصابات اليومي بفيروس كورونا بلغ 625 إصابة، وذلك خلال الأسبوع الماضي ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن متوسط الوفيات اليومي بلغ 8 حالات جديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن متوسط عدد المتعافين اليومي من فيروس كورونا بلغ 615 متعافيًا، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليصل إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا حتى الآن 434506 متعافين.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.