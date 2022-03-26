محافظ الجيزة يفاجئ معرض أهلا رمضان بفيصل للتأكد من الالتزام بنسب التخفيض

جدة - نرمين السيد - أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة مفاجئة اليوم السبت، بمعرض أهلاً رمضان المقام بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل وذلك للتأكد من إلتزام التجار بالأسعار المقررة للسلع ونسب التخفيضات دون أية زيادات.





كما حرص محافظ الجيزة على التأكد من توافر الكميات الكافية لاحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية واللحوم، بالإضافة إلى الخضراوات والفاكهة.

واستمع راشد لأراء المواطنين من المترددين على المعرض لبحث أرائهم حول المنتجات المعروضة والأسعار الخاصة بها.

وأكد المحافظ على أنه من المقرر إستمرار العمل بالمعرض حتى نهاية شهر رمضان المعظم، مشددا على رئيس حى بولاق الدكرور ومدير مديرية التموين بالرقابة الدورية طوال فترة عمل المعرض وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال حالات التلاعب بالأسعار.

رافق المحافظ خلال الجولة هند عبد الحليم نائب المحافظ، والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وعبد الله نور رئيس حى بولاق الدكرور.