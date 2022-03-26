كما حرص محافظ الجيزة على التأكد من توافر الكميات الكافية لاحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية واللحوم، بالإضافة إلى الخضراوات والفاكهة.
واستمع راشد لأراء المواطنين من المترددين على المعرض لبحث أرائهم حول المنتجات المعروضة والأسعار الخاصة بها.
وأكد المحافظ على أنه من المقرر إستمرار العمل بالمعرض حتى نهاية شهر رمضان المعظم، مشددا على رئيس حى بولاق الدكرور ومدير مديرية التموين بالرقابة الدورية طوال فترة عمل المعرض وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال حالات التلاعب بالأسعار.
رافق المحافظ خلال الجولة هند عبد الحليم نائب المحافظ، والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وعبد الله نور رئيس حى بولاق الدكرور.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الجيزة يفاجئ معرض أهلا رمضان بفيصل للتأكد من الالتزام بنسب التخفيض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.