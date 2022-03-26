وزيرة البيئة: مصر أولت قضية رفع الوعى للتصدى للتغيرات المناخية أهمية كبرى 

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال إطلاقها الحوار الوطنى الأول للتغيرات المناخية من مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء وذلك استمرارا لاستعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ cop 27 خلال شهر نوفمبر المقبل بحضور خالد فودة محافظ جنوب سيناء وممثلى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والإعلاميين والمجتمع المدنى والشباب وممثلى الأزهر والكنسية وعدد من الشخصيات العامة وقيادات وزارة البيئة.

وأضافت الوزيرة أن إطلاق الحوار الوطنى للتغيرات المناخية اليوم بشرم الشيخ، هو رسالة للعالم أن مؤتمر المناخ الـ27 هو مؤتمر تنفيذى بالدرجة الأولى تبدأ فيه مصر بنفسها كرسالة للعالم من أرض السلام للسلام مع الطبيعة للحد من آثار التغيرات المناخية على كافة المستويات، بدءً من المواطن وبمشاركة الإعلاميين ورجال الدين والمجتمع المدنى والشباب والمرأة، للتصالح مع كوكب الأرض، لتكون استضافة مصر للمؤتمر بداية للتحول للعالم بدمج التصدى التغيرات المناخية فى حياة الأفراد والمجتمع ككل وإعداد الشراكات مع القطاع الخاص على كافة المحافظات المصرية.

وأعلنت وزيرة البيئة، عن أول جائزة للصحافة والإعلام البيئى عن التغيرات المناخية بمصر بالتعاون مع جمعية كتاب البيئة والتنمية باسم الراحلة الأستاذة الصحفية الكبيرة سوزان زكى، تقديرا لجهودها فى نشر الوعى بقضايا المناخ والبيئة والتى دامت لفترة تتجاوز العشرون عاما.

وأوضحت أن العمل على استضافة مؤتمر المناخ جاء إيمانا من القيادة السياسية بالعمل البيئى ودور مصر فى التصدى لها، لذلك جاء التكليف بالإعداد للمؤتمر من خلال اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لإظهار مصر بشكلها الجديد التنموى وبجهودها ومشروعاتها التى يراعى فيها حماية البيئة فى طريقها للجمهورية الجديدة.

واستعرضت وزيرة البيئة جهود مصر ومشروعاتها للتصدى للتغيرات المناخية ومن أهمها مشروعات تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف، بالإضافة إلى مشروعات حماية دلتا النيل واستخدام الطاقة المتجددة والطاقات البديلة الصديقة للبيئة ومشروع إمبان للطاقة.

وأشارت فؤاد إلى "أننا لا بد أن نعى جيدا أن التغيرات المناخية أصبحت الآن حقيقة واقعة فى حياتنا، ولا بد أن نساهم جميعا فى حلها لأننا جميعا نحصد آثارها فيما نشهده من تقلبات جوية وآثار مناخية غير معتادة من حرائق الغابات وغيرها من الآثار العالمية".

من جانبه، أكد خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن جهود تطوير مدينة شرم الشيخ وبنيتها التحتية على مدار السنوات الماضية كانت عاملا مهما فى اختيارها لاستضافة العديد من المؤتمرات العالمية كمؤتمر التنوع البيولوجى ومنتدى شباب العالم، وصولا إلى مؤتمر تغير المناخ COP27 والذى يعد من أكبر وأهم المؤتمرات العالمية من حيث الأهمية وحجم المشاركة الذى يصل إلى الآلاف من المشاركين، بهدف تحويل شرم الشيخ لمدينة مؤتمرات عالمية خاصة أن سياحة المؤتمرات من السياحات الهامة فى دعم الدخل القومى.

وأوضح أن كافة أفراد المحافظة يعملون كفريق واحد على قدم وساق للانتهاء من خطط تطوير المدينة وتحويلها إلى مدينة خضراء قبل بدء فعاليات مؤتمر المناخ COP27 فى الشهور الأخيرة من العام الحالى، فى ظل الدعم المتواصل من القيادة السياسية وكافة أعضاء الحكومة، ودعم متواصل من وزارة البيئة.

واستعرض المحافظ بعض ملامح تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء، ومنها استقبال 300 أتوبيس نقل كهربى بالتعاون مع وزارة البيئة، وإقامة جراج بالتعاون مع وزارة النقل على مساحة 100 ألف م2 تحوى شواحن للسيارات الكهربية، والعمل على تحويل 800 تاكسى للعمل بالغاز الطبيعى، وإحلال 150 ميكروباصا لأخرى جديدة تعمل بالغاز أو الكهرباء، مع تطوير محطات الوقود بالمدينة لتضم الغاز الطبيعى وشواحن الكهرباء.

من جانبه استعرض الدكتور عمرو أسامة مستشار وزيرة البيئة للتغيرات المناخية أهم ملامح الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والتى تم الانتهاء من إعدادها وارتباطها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادى مستدام يقوم على خفض الانبعاثات فى القطاعات المختلفة، وتحسين قدرات التكيف والمواجهة لآثار التغيرات المناخية كآلية لحماية الاقتصاد، وحوكمة المناخ، وإيجاد تعزيز تمويل المناخ والبنية التحتية، وتعزيز البحث العلمى والتكنولوجيا ورفع الوعى لمواجهة تغير المناخ، منوها إلى المشروعات المقترحة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية سواء فى مجال التكيف والتخفيف والآثار الاجتماعية والاقتصادية لتغير المناخ.