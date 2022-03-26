إطلاق مبادرة المرأة المصرية للمجتمع لتمكينها وتأهيلها لسوق العمل

جدة - نرمين السيد - قالت مارى لويس، عضوة المجلس القومى للمرأة، إن المجلس يرعى مبادرة "المرأة المصرية للمجتمع"، بهدف تطوير المرأة وتمكينها وتأهيلها لسوق العمل فى القطاعين الخاص والعام عن طريق الأنشطة الرياضية التنافسية وعقد ورش عمل، وخاصة للسيدات اللواتى فقدن عملهن بسبب وباء كورونا.





وأشارت مارى لويس، فى تصريح اليوم السبت، إلى أن المجلس يسعى من خلال المبادرة أيضاً إلى تغيير الفكر المجتمعى تجاه تمكين المرأة فى مواقع اتخاذ القرار، من خلال شركات القطاع الخاص التى تتيح فرصة لتقديم السيدات فى هذه المبادرة، ولمعرفة دور شركات القطاع الخاص فى أجندة تمكين المرأة المصرية.

وأعربت مارى لويس، عضو المجلس القومى للمرأة ومصممة الأزياء العالمية عن سعادتها وفخرها بوجود قيادة سياسية داعمة للمرأة المصرية فى كافة المجالات، لافتة إلى أنه لأول مرة يبلغ تمثيل المرأة 25% من مجلس الوزراء و27% بين نواب الوزراء و31% نواب محافظين و28% فى مجلس النواب و14% فى مجلس الشيوخ و57% من التمثيل الدبلوماسى.

وأكدت مارى لويس أن لجنة المرأة الريفية بالمجلس القومى للمرأة تهدف إلى تمكين المرأة اقتصادياً، وعملت اللجنة على المخلفات الزراعية فى قرية الروبى بالمنيا، مشيرة إلى قيام المجلس بإنشاء 27 مشغلا بهدف توفير احتياجات المستشفيات.