/688301/انضمام-علي-جبر-ورامي-ربيعة-لمعسكر-منتخب-مصر

أنضم الثنائي علي جبر ورامي ربيعة لمعسكر منتخب مصر اليوم، استعداداً لمباراة الإياب أمام السنغال، ضمن مواجهات تصفيات كأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء استدعاء الثنائي بعد إصابة محمد عبد المنعم بكسر في عضمة الأنف، وغياب محمود حمدي الونش عن اللقاء القادم لتراكم البطاقات الصفراء، مما قرر كيروش ضم ثنائ أخر بدلاً منهم.

وخضع محمد عبد المنعم لجراحة عاجلة صباح اليوم على أثر إصابته بالأمس أمام السنغال، بعدما اٌصيب في كرة مشتركة مع مع سادية ماني تسببت في خروجه من المباراة ودخول ياسر إبراهيم بدلاً منه.

ليصبح عدد مدافعي منتخب مصر في اللقاء القادم أمام السنغال 5 مدافعين وهم ، " علي جبر، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمود علاء، رامي رابيعة".

ونجح منتخب مصر في الفوز على السنغال بهدف نظيف على ستاد القاهرة وسط حضور أكثر من 65 ألف متفرج، في أول الخطوات نحو التأهل لكاس العالم قطر 2022.

مران المنتخب

قرر كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، الاكتفاء بالتدريب في فندق الإقامة اليوم استعدادا لمباراة الإياب أمام السنغال في المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر .

موعد مباراة مصر والسنغال

يستعد منتخب مصر لمباراته القادمة أمام نظيره السنغال، والتي من المقرر إقامتها فى تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن تصفيات كاس العالم بقطر 2022، يوم الثلاثاء القادم.

كيروش: أنا من أفضل 10 مدربين في العالم.. وتأهلت بأربعة فرق مختلفة لكأس العالم

تحدث كيروش خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مصر أمام السنغال، حول فوز الفراعنة في لقاء الذهاب بتصفيات كأس العالم.

وقال كيروش:" قراراتي في التشكيل ليست سحرية ولكنها من الواقع، ولا أعلم سبب حزن بعض الصحفيين من الفوز، فجميعكم مصريين ويجب أن تفرحوا أننا فوزنا على السنغال وليس العكس”.

وأضاف: " محمد عبد المنعم عنده كسر في الأنف، وسندرس موقف الونش في حالة عدم تمكنه من اللعب بسبب الإنذارات سنستدعي مدافع أخر، مينفعش نروح السنغال بـ2 مدافعين فقط".

كيروش: أنا من أفضل 10 مدربين في العالم

وأكمل: "أنا بقالي 44 سنة مدرب وعندي خبرة كبيرة وأتأهلت مع 4 فرق مختلفة لكأس العالم، وأنا من أفضل 10 مدربين في العالم و لعب 250 مباراة دولية، يبقى مينفعش صحفيين يتكلموا معايا في أشياء فنية".

وزاد: " وظيفتي أني أخد قرارات وأفوز بيها في المباريات، وأنا لست في محاضرة تدريبيه لكي أشرح التغييرات التي قمت بها خلال اللقاء".

تصريحات كيروش

وأشار" لا أتناقش في قرارات فنية مع أحد ولا عمري أتحطيت في ذلك الموقف، أهم شئ أن أفعل ما يميز فريق وهو الفوز وتحقيق نجاحات معه".

وأختتم قائلاً: " أحنا بنلاعب فريق متواجد به لاعبين في أفضل فرق أوربا، فطبيعي لما يبقوا متأخرين بهدف يحاولوا أنهم يتعادلو، ولكن نجحنا أن في عدم تسجيل أي أهداف بمرمانا".