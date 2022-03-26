حسانين توفيق: تدشين"المركزي" لتطبيق "إنستا باي" يعزز التحول لاقتصاد غير نقدي 

/688291/حسانين-توفيق-تدشينالمركزي-لتطبيق-إنستا-باي-يعزز-التحول-لاقتصاد-غير-نقدي

رحب النائب حسانين توفيق عضو لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بتدشين البنك المركزي المصري، لتطبيق "إنستابايInstaPay" والذي يعد أول تطبيق مرخص من البنك المركزي المصري لتقديم خدمة الدفع عبر شبكة المدفوعات اللحظية لعملاء القطاع المصرفي.

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وأضاف توفيق أنه بهذه الخطوات تسير مصر في الطريق الصحيح نحو التحول للاقتصاد غير النقدي والشمول المالي، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصرى وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.

حسانين توفيق : مصر أصدرت حزمة تحفيزات تشريعية قوية لتطبيق منظومة الشمول المالي

وتابع: طورت شركة بنوك مصر، الذراع التكنولوجية للبنك المركزي، منظومة المدفوعات اللحظية وتطبيق إنستاباي وفقا لتوجيهات البنك المركزي المصري مع الاستعانة بكبرى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة في تأمين شبكات وتطبيقات الدفع الإلكتروني، حيث تعتمد المنظومة الجديدة على أحدث نظم تأمين البيانات والمعاملات على مستوى العالم والتي تضمن التشفير الكامل لكافة البيانات السرية وعدم تخزينها من قبل التطبيق، بما يكفل أقصى درجات الحماية لحقوق عملاء القطاع المصرفي.

وأضاف توفيق أن شبكة المدفوعات اللحظية الجديدة، خطوة مهمة على طريق تحقيق رؤية مصر لنظم الدفع الوطنية، بما يضمن استقلالية المدفوعات داخل مصر ويعزز أهداف المجلس القومي للمدفوعات في التحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد ويساهم في تيسير المعاملات المالية الإلكترونية للمواطنين بطريق آمنة والتحول إلى اقتصاد غير نقدي.

وقال توفيق إن هذه التييسرات تمثل تحولا كبيرا في العمل المصرفي لإمكانية العمل طول اليوم ودون التقيد بالعطلات الرسمية أو الظروف المختلفة.

وذكر عضو الشيوخ أن مصر أصدرت حزمة تشريعات من شأنها تعزيز التحول نحو الاقتصاد غير النقدي بالإضافة إلى تنظيم قانوني للترخيص لنشاط المدفوعات الإلكترونية والرقابة عليه.

وأوضح أنه تم إصدار القانون رقم 18 لسنة 2019 بتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، كما تم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وأيضا إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر برقم 194لسنة 2020، بما يتواكب مع أحدث المستجدات والتطورات التكنولوجية.

جدير بالذكر أنه تدعم 10بنوك الشبكة حاليًاً وهي البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية وبنك قطر الوطني الأهلي والبنك العربي والبنك العربي الأفريقي وبنك القاهرة والبنك المصري الخليجي وبنك الشركة المصرفية العربية.