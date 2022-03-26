/688290/قرارات-قوية-من-مرتضى-منصور-تثير-إستياء-البعض-ورضا-الأخر

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول بعض الاعضاء داخل نادي النادي وبعض الضوابط التي أتخذها.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال مرتضى منصور خلال حديثه لدى الاعضاء عبر الإذاعة الداخلية بأن لن يدخل أي عضو أو عضوه بالنادي إذا كانوا يرتدوا لبس غير محترم على حد وصفه.

وأضاف: " لن تدخل أي امرأءة ملونه شعرها أحمر أو أخضر أو أي لون، نادي الزمالك محترم ولن يسمح لأي شخص أن يدخل النادي وهو مظهره غير محترم".

وتداولت بعض الأحاديث تعقيباً على مرتضى منصور، بين مؤيد ومعارض، حيث أيد بعض الاعضاء تلك القرارات في المقابل رفض البعض هذه القرارات.

ويستعد الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وودع الفريق البطولة بشكل رسمي بعد الخسارة أمام اغلوداد بالجولة الرابعة، في المقابل تأهل الفريق المغربي وبترو أتليتكو بشكل رسمي بعد نفس الجولة.

مرتضى منصور: «نجحنا في التعاقد مع اللاعب العالمي جواو رافائيل»

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك التعاقد مع اللاعب البرازيلي جواو رافائيل، في كرة الطائرة

وقال مرتضى منصور في فيديو قدم فيه اللاعب للجماهير: "أحنا بندعم الفرق الرياضية كلها، وعلى رأسها كورة القدم، عشان كدا أتعاقدنا مع اللاعب البرازلي العالمي في كرة الطائرة جواو رافائيل".

وأكمل: " أحنا اتعاقدنا على اللاعب الكوبي ستيفانو في كرة الطائرة، واليوم بنتعاقد مع لاعب البرازيلي العالمي جواو".

وأشار: " دا دورنا كمجلس إدارة إسعاد كل الجماهير الزملكوية، بعد ما النادي كان فاضي ومفهوش فلوس، ولكن قدرنا نرجع كل حاجة كما كانت".

واردف: " اللجنة الماضية خربت النادي وضيعت فلوسة، لكن الحمد لله رجعنا كل حاجة زي الأول وأحسن".

وقال اللاعب " أنا سعيد أنا جيت نادي كبير زي الزمالك، وسيبت بنتي ومراتي وجيت هنا عشان ألعب للفريق".

وأختتم قائلاً: "نادي الزمالك من أكبر الأندية في أفريقيا، ومعروف على المستوى العالمي، وأي حد يتمنى يكون متواجد بالقلعة البيضاء".

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

يخوض فريق بيراميدز ضد الزمالك يوم 6 أبريل المقبل بإستاد الدفاع في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر.

تقام مباراة المقاصة والزمالك يوم 9 أبريل بإستاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة عشر.

تقام مباراة الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء 12 أبريل على ستاد القاهر الجولة الرابعة عشر.

الاتحاد والزمالك يوم 19 أبريل بإستاد الإسكندرية في الجولة الخامسة عشر.

الزمالك والمصري يوم 28 أبريل بإستاد برج العرب في الجولة السادسة عشر.

يخوض فريق ايسترن كومباني والزمالك يوم 1 مايو باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشر.