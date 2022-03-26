ممثل الأغلبية يستقبل وفد لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد

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ومطالبات بتطوير مزلقان الاشراف الغربية..

استقبل المهندس أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية البرلمانية، وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال زيارته اليوم لمحافظة قنا لتفقد عدد من المحاور والطرق.

دوت الخليج

زعيم الأغلبية يستقبل وفد لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد

وتفقد الوفد البرلماني برفقة النائب أشرف رشاد مزلقان الاشراف الغربية، واوصت اللجنة بضرورة احداث عملية تطوير.

ويضم وفد لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد كلا من ،النائب وحيد قرقر وكيل لجنه النقل والمواصلات، والنائب سيد عوض امين سر لجنه النقل والمواصلات، النائب خالد عبد المولي، النائب أحمد سعد نويصر ، النائب حسام عاشور ، والنائبة مي مازن ، والنائب كمال أبو خليل ، والنائب خالد تامر طايع، النائب نادر الخبيري ، امام منصور ، النائب حازم عويان ، النائب مصطفي محمود هشام عبد الرازق امين اللجنه، ومن امانه اللجنه أحمد سلامه ، محمد عبد العظيم ومن وزارة النقل سالم مصطفي ،وليد عبد الرازق.

نقل النواب تهدي محافظ الأقصر درع مجلس النواب تقديرا لجهوده

وكان قد أهدي وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر درع مجلس النواب تقدير لدورة الوطني في خدمة المحافظة، ومساهمته فى لفت أنظار العالم للمحافظة وخاصة افتتاح طريق الكباش الذي شارك فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد الوفد البرلماني، أن محافظة الأقصر تشهد طفرة غير مسبوقة وتسير بخطي سريعة وثابتة لتنفيذ أجندة الدولة المصرية ورؤية 2030.

وأهدي المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر درع المحافظة لوفد لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب تقدير لجهودها ومتابعتها على أرض الواقع للمشكلات .