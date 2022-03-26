/688288/سياسة-التحول-الرقمي-في-الجامعات-المصرية-علي-طاولة-تعليم-الشيوخ-غدا

تعقد لجنة التعليم والبحث والاتصالات بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور نبيل دعبس، اجتماعا غدا الأحد، لاستكمال مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هبة مكرم، بشأن سياسة التحول الرقمي في الجامعات المصرية، ويعقد الاجتماع بحضور ممثلي الحكومة.

دوت الخليج

كما تناقش اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب نبيل دعبس، بشأن نظام القبول بكليات الهندسة.

تحويل بعض المدارس الثانوية التجارية إلى تمريضية للحكومة

هذا ويناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة غدا الأحد، تقرير لجنة التعليم، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب رمضان إمام بشأن "زيادة الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير المستشفى الجامعي بمحافظة الإسماعيلية.

التقرير أكد أنه في ضوء التوجهات المصرية المعاصرة لتطوير التعليم تطويرا شاملا وفق رؤية مصر التنموية ۲۰۳۰ وتوجيهات رئيس الجمهورية.

كما أكد أن ذلك يأتي الاهتمام بتطوير منظومتي الصحة والتعليم ويأتي الاهتمام بالتعليم الفني كأحد أهم محددات التنمية الشاملة بالمجتمع المصري، وفي ضوء النظر إلى تبنى الرئيس تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في كافة محافظات الجمهورية لتشمل مطلة التأمين جميع مواطني الجمهورية وتتولى هيئة الرعاية، وفقا للقانون، تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بجميع مستوياتها داخل أو خارج المستشفيات لجميع المؤمن عليهم داخل جمهورية مصر العربية، وقد تم البدء في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد ونجاح التجرية ثم البدء في تطبيقها في كافة المحافظات الجمهورية، وذلك يستلزم توافر الكوادر الطبية المؤهلة والمدربة والتي تغطي احتياجات المستشفيات والوحدات والمراكز الطبية وأيضا في ضوء متطلبات وأليات سوق العمل. لذلك يأتي هذا الاقتراح برغبة تتويجاً لحرص القيادة السياسية على الاهتمام بقطاع الصـحة وتطوير المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية وخاصة مع إهمال الدولة في الماضي للقطاع الصحي وعدم إعارة قضاياه ومشكلاته الاهتمام المطلوب وإن علينا جميعاً مسئولية وواجب اجتماعي ووطني نحو الاهتمام بمتطلبات واحتياجات المواطنين المختلفة وهو الأمر الذي يمكن أن يتحقق عن طريق الاستجابة السريعة وسرعة التنفيذ في حل المشكلات المطروحة.