مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة الأولى: ظهور جيش من لذيذ وزومبا

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تستعد شاشة قناة الحياة الفضائية لعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة الأولى في بداية شهر رمضان 2022 الذي يفصلنا عنه أيام قليلة.

دوت الخليج ترصد مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة الأولى

مسلسل في بيتنا روبوت الحلقة الأولى

تأتي الحلقة الأولى من مسلسل في بيتنا روبوت 2 حول المهندس يوسف الذي يخترع الكثير من الروبوتات لذيذ وزومبا بعد أن كان الجزء الأول من العمل حول روبوت رجل يدعى لذيذ وروبوت أنثى يدعى زومبا فيظهر في الحلقة الأولى جيش منهم.

ويشار أن الفنان هشام جمال بطل العمل يجسد خلال الأحداث شخصية مهندس يقوم بتطوير نموذجين من الروبوتات وتجسد الفنانة شيماء سيف الروبوت الأنثى زومبا بينما يظهر الفنان عمرو وهبة يلعب دور الروبوت الذكر لذيذ.

مسلسل في بيتنا روبوت 2 رمضان 2022

بينما تظهر الفنانة ليلى زاهر في دور زوجة المهندس يوسف وهو هشام جمال، والتي تساعده في التعامل مع الروبوتات، ويضم العمل في بطولته كلا من هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وكانت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز من أبطال الجزء الأول.

ويشارك هشام جمال وليلى زاهر في البطولة كلا من أوتاكا، ومي دياب، وطه دسوقي، ويعتمد العمل على ظهور مجموعة من ضيوف الشرف خلال المسلسل الذي تنتجه شركة روزناما، والإخراج لـ هشام جمال والمسلسل من تأليف محمد المحمدي، وأحمد محي.

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مسلسلات شهر رمضان 2022

يشار أن موسم مسلسلات شهر رمضان 2022 يشهد عدد قليل من الأعمال الكوميدية، خلال السباق الرمضاني وهم مسلسل بيتنا روبوت 2 للفنان هشام جمال وليلى زاهر وعمرو وهبة وشيماء سيف الذي يعرض عبر شاشة الحياة الفضائية، ومسلسل مكتوب عليا للفنان أكرم حسني وهنادي مهنى وأيتن عامر وعمرو عبد الجليل عبر شاشة قناة dmc الفضائية.

بالإضافة إلى مسلسل الكبير أوي 6 للفنان أحمد مكي والفنانة رحمة أحمد وبيومي فؤاد عبر شاشة قناة on الفضائية، بجانب مسلسل دايما عامر للفنان مصطفى شعبان وميرنا نور الدين ولبلبة وصلاح عبدالله وآخرين عبر شاشة قناة الحياة الفضائية.