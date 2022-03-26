نشرة أخبارة الفن: أشرف زكي يكشف لـ دوت الخليج تفاصيل مكالمة الوداع مع أحمد حلاوة.. تامر حسني يثير استفزاز رضوى الشربيني بأغنية «سي السيد».. وهذا موقف أصالة من أنباء القبض على نجلها بتهمة حيازة المخدارت

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شهدت الساحة الفنية اليوم السبت الموافق 26 من شهر مارس الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، كما حلت عليه عدد من الأحداث المأساوية التي سيرصدها لكم موقع دوت الخليج خلال السطور التالية.

موقف غامض من أصالة حول أنباء القبض على نجلها خالد بتهمة حيازة المخدرات

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، أمس السبت حالة ضحة عارمة بعدما تداولت أنباء غير معلومة المصدر حول القبض على خالد الذهبي نجل الفنانة السورية أصالة بتهمة حيازة مخدرات قبل ساعات من حفل زفاف شقيقته، ومن ثم الإفراج عنه بكفالة مالية.

وانتظر محبي وجمهور أصالة تعليق منها على تلك الأنباء من تكذيب أو تأكيد، لكنها ردت بشكل غير صريح من خلال صورة جمعتها بنجلها خالد في حالة سعادة وحب.

واحتفلت أصالة بأحد الفنادق الكبرى المطلة على الأهرامات بحفل زفاف ابنتها الطبيبة شام الذهبي.

وأثناء حفل الزفاف أهدت الفنانة أصالة أغنية خاصة لابنتها وزوجها كما فاجأت أصالة الحضور بقصة تعارفها على زوج ابنتها قائلة: «قابلت أحمد وهو طفل عنده 9 سنوات، وطلب وقتها التقط معه صورًا تذكارية، بسبب حبه الشديد لي ولأغاني، ولم أعرف وقتها أن القدر سيجمعنا مرة أخرى، ومتوقعتش إنه هيكون زوج بنتي».

أشرف زكي يكشف لـ دوت الخليج تفاصيل مكالمة الوداع مع أحمد حلاوة

كشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن تفاصيل المكالمة الأخيرة التي جمعته بالفنان القدير أحمد حلاوة قبل رحيله عن عالمنا أمس الجمعة.

وقال زكي خلال لقائه مع موقع «دوت الخليج» خلال صلاة الجنازة على الراحل أحمد حلاوة: "كلمني وكلم نهال عنبر وكان بيطلب مني الدعاء وبيشكر الأسرة الفنية كلها وكان مبسوط.. واسم أحمد حلاوة هيفضل مرتبط بمسرح الطليعة".

تامر حسني يثير استفزاز رضوى الشربيني بغنائه «سي السيد» في فرح ابنة أصالة

أثار نجم الجيل، الفنان تامر حسني استفزاز الإعلامية المصرية رضوى الشربيني منتقمًا للرجال، الذين طالما هاجمتهم الأخيرة دفاعًا عن المرأة، وذلك خلال حفل شام الذهبي ابنة المطربة السورية أصالة.

ظهر تامر حسني في مقطع فيديو من حفل ابنة أصالة الذي أُقيم أمس الجمعة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وهو يغني «سي السيد» ممازحًا رضوى الشربني، لتقف الأخيرة صامته في دهشة وذهول.