الاثنين المقبل.. عزاء أحمد حلاوة في مسجد الشرطة بصلاح سالم

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ودع عدد كبير من نجوم الفن ظهر اليوم السبت الفنان الكبير أحمد حلاوة لمثواه الاخير، إذ فقده الوسط الفني في عصر أمس الجمعة الموافق 25 من شهر مارس بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير موعد عزاء الفنان الراحل أحمد حلاوة

تتلقى أسرة أحمد حلاوة عزاءه يوم الاثنين المقبل الموافق 28 من شهر مارس الجاري في مسجد الشرطة بصلاح سالم، بعد صلاة المغرب، ومن المقرر أن تشهد حضور كبير من نجوم الفن كالجنازة التي حرص على حضورها كلا من الفنان والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان إيهاب فهمي عضو نقابة الممثلين ومنير مكرم عضو النقابة بجانب الفنانة نهال عنبر والفنانة دنيا سمير غانم، وزوجها الإعلامي رامي رضوان والفنان سامح الصريطي.

فيروس كورونا ينتصر على أحمد حلاوة

أصيب الفنان أحمد حلاوة بفيروس كورونا في شهر فبراير الماضي، وجاء هذا النبأ على الصفحة الرسمية لحساب نجله عبر موقع فيسبوك، اذ قال: “الرجاء الدعاء لوالدي د. أحمد حلاوة .. حالة كورونا متأخرة.. أرجة جميع أحباءه الدعاء له بالشفاء العاجل”.

وبعدها نشرت ابنته منشور عبر حساب والدها أحمد حلاوة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مؤكدة على تدهور حالته ونقله للمستشفى، قالت فيه: «نعتذر بشدة عن عدم إمكانية الرد على التليفونات أو الرسائل لإنشغالنا مع الوالد .. الحالة مازالت حرجة جدا لذلك نرجو من الجميع الإستمرار في الدعاء .. هبة حلاوة»، ليلفظ أنفاسه الأخيرة في يوم أمس الجمعة.

آخر ظهور للفنان أحمد حلاوة واخر أعماله الفنية

جدير بالذكر آخر ظهور للفنان الكبير أحمد حلاوة، كان عن طريق حلوله ضيق على برنامج «واحد كم الناس» الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، المذاع على قناة الحياة في تمام الساعة العاشرة مساءً منذ يوم الاثنين الموافق 21 من شهر فبراير الماضي، وتعتبر هذه الحلقة مسجلة وكانت آخر ظهور إعلامي له.

أما عن آخر أعمال الفنان أحمد حلاوة مشاركته في بطولة حكاية "90 يوم" التي جاءت ضمن حكايات مسلسل "ورا كل باب"، وشاركه البطولة عدد من النجوم مثل نضال الشافعي، ميمي جمال، عفاف رشاد، أحمد رفعت، وآخرين وكان الإخراج لـ أحمد صالح.