/688282/رقية-الهلالي-تشارك-في-احتفالية-تكريم-حزب-حماة-الوطن-لأمهات-مصر-المثاليات-علي-مستوي-الجمهورية

شاركت النائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن ، في الاحتفالية التي اقامها الحزب أمس الجمعة، بأحد فنادق القاهرة الكبري، وذلك تنفيذا لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب، للاحتفال وتكريم أمهات مصر المثاليات عن مختلف محافظات الجمهورية، بمناسبة عيد الأم والام المثاليه لعام 2022 في يوم المراه المصرية.

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وعلي هامش الاحتفالية التي اقامها حزب حماة الوطن، كرم قيادات الحزب، الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، بحضور عدد من نواب البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ وأمناء الأمانات النوعية ورؤساء اللجان النوعية وأمناء المحافظات وممثلين من مختلف محافظات الجمهورية.

رقية الهلالي تشارك في احتفالية تكريم حزب حماة الوطن لأمهات مصر المثاليات علي مستوي الجمهورية

و صرحت النائبة رقية الهلالي، نائبة الحزب بمجلس النواب ، علي هامش الاحتفالية، إن المرأة المصرية لاقت اهتمام وتقديري من رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي ، غير مسبوق في تاريخ مصر ، لذا أثبتت للعالم أجمع أنها علي قدر الثقة والقدرة علي تحقيق المزيد من الإنجازات علي كافة المستويات سواء السياسة والاقتصاد والاجتماعية والثقافية وغيرها ، لتؤكد مجددا أنها عنصر فاعل ورائد في خطة البناء والتنمية المستدامة 2030.

واضافت رقية الهلالي، أن المرأة المصرية أثبتت على مر التاريخ، أنها طرف أساسي في معادلة بناء الوطن، وشريك مكتمل في جميع معاركه وتحدياته، وحان الوقت أن تجنى ثمار ما قدمت على مدار عقود كثيرة، مشيرة الي أن المرأة تمثل نصف المجتمع، لذا جاء اهتمام القيادة السياسية الحكيمة بالمراة تتويج وإنصاف لها، فضلا عن تخصيص عام 2017 للمرأة المصرية وهو أكبر دليل على الإيمان العميق بالدور البالغ الأهمية الذي تقوم به المرأة المصرية حاليًا، وعلى مدار التاريخ في بناء الأمم والأوطان.

رقية الهلالي : المرأة المصرية أثبتت للعالم أنها قادرة وفاعلة في بناء الأمم والأوطان

واختتمت نائبة حماة الوطن بتوجيه تحية اعزاز وتقدير لكل ام مصرية علي ما قدمته وما تقدمه من جهد وصبر وعزه وتضحيات لوطننا الغالي مصر، قائلة: "كل عام وأنتن جميعا بخير.. حفظ الله مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.