/688280/بأمر-من-فيريرا-جهاز-الزمالك-يتابع-مباراة-الناشئين-أمام-إنبي

تابع الجهاز الفني الخاص بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مباراة الناشئين أمام إنبي بأمر من البرتغال جوسفالدو فيريرا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحرص أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود وروي أجواش على متابعة مواجهة الشباب مواليد 2001 أمام إنبي، التي كانت تلعب على ملاعب الناشئين بمقر النادي في ميت عقبة.

وقاموا بتدوين بعض الملاحظات وتفاصيل كل لاعب، لعرض الأمر على فيريرا، من أجل ضم أحدهم خلال الفترة المقبلة.

وحرص فيريرا على متابعة الناشئين خلال الفترة السابقة، من أجل الاعتماد على المميزين منهم خلال الفترة القادمة، خاصة بعد توديع الفريق بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وودع الفريق البطولة بشكل رسمي بعد الخسارة أمام اغلوداد بالجولة الرابعة، في المقابل تأهل الفريق المغربي وبترو أتليتكو بشكل رسمي بعد نفس الجولة.

مرتضى منصور: كلنا خلف منتخب مصر للتأهل لكاس العالم

وقال مرتضى منصور خلال حديثه لاعضاء نادي الزمالك عبر الإذاعة الداخلية: "كلنا خلف منتخبنا، وإن شاء الله نقدر نحقق الفوز على السنغال ونتأهل لكأس العالم ".

وأضاف: " النهاردة مافيش أهلي ولا زمالك، اليوم أحنا من منتخب مصر بس ومافيش حاجة تانيه، ولازم نرد اعتبارنا أمام السنغال لأنهم كسبونا في نهائي كاس أمم أفريقيا منذ أشهر".

وأردف: " لاعبي منتخب مصر جميعهم رجال وقد المسئولية، وإن شاء الله يقدروا يسعدونا ويحققوا الفوز والتأهل من نصيبنا ونرد اعتبارنا".

مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ينعي رجائي عطية نقيب المحامين

نعى المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ببالغ الحزن عطية نقيب المحامين ، الذي وافته المنية اليوم السبت، داعيًا الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ونشر رئيس نادي الزمالك عبر حسابة الرسمي"فيس بوك:"المستشار مرتضي منصور المحامي بالنقض ينعي أحد أعلام المحامين وأستاذ أجيال تعلموا منه آداب مهنة المحاماة الفقية الكبير الأستاذ رجائي عطية نقيب المحامين وشيخهم الجليل .

وأختتم:”رحمة الله واسكنه فسيح جناته ولأسرته ومحبية وتلامذته الصبر والسلوان".

وتوفي نقيب المحامين رجائي عطية اليوم السبت، خلال وجوده بقاعة محكمة جنايات الجيزة.