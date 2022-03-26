/688275/ضمن-مبادرة-حياة-كريمة-مياة-الشرب-بالمنوفية-تطلق-ندوات-للتوعيه-عن-السلامة-المهنية

أشار الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، أنه من منطلق حرص الدولة المصرية للاستثمار في تنمية الإنسان المصري وخدمة ابناء القرى بمبادرة حياة كريمة والتي اطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأعداد وتأهيل الكوادر المتخصصة في كافة مجالات مياه الشرب والصرف الصحي فقد تم عقد ندوات تدريبية عن “برامج السباكة المنزلية - اساسيات السلامة والصحة المهنية”

وفي هذا الاطار قامت إدارتى التوعية والتدريب بشركة مياه الشرب بالمنوفية بالتعاون مع رئاسة مركز ومدينة الشهداء لتدريب عدد من المستهدفين بقرى مشروعات حياه كريمة لإكسابهم الخبرات والمهارات الفنية في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي .

واضاف نجيب ، أن إدارة التوعية تستهدف أيضا أماكن التجمعات مثل القوافل الصحية والمساجد والجمعيات الأهلية والمدارس والكنائس حتى تحقق الإنتشار والوصول إلى أكبر عدد ممكن من سكان المحافظة ويكون للتوعية مردود إيجابي على الأرض وحتى يشعر المواطن بأهمية هذا المرفق الحيوى والحفاظ عليه خاصة وأن نعمة المياه التى أنعم الله بها على مصرنا الحبيبة لا يعرف قدرها كثير من المواطنين خاصة الذين يقومون باهدارها واستعملها فى الأغراض غير المخصصة لها.

استعدادت المنوفية لشهر رمضان

وفي سياق متصل استقبلت محافظة المنوفية شهر رمضان الكريم بحزمة من الاجراءات أبرزها افتتاح أسواق “أهلا رمضان”، والتى نجحت فى توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، إلى جانب تكثيف الحملات التموينية لمتابعة أسعار السلع وملاحقة محتكريها، كما كثفت مديرية التموين حملاتها لمراقبة المخابز والتزام أصحابها بالأسعار المقررة إلى جانب متابعة وزن الرغيف، واستخدام حصص الدقيق المدعم بالشكل الذى ينظمه القانون.

ومن جانبه أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على أن المحافظة رفعت درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال شهر رمضان الكريم لافتاً إلى أن أبرز تلك القرارات هى منع إجازات العاملين فى جهاز الدولة التنفيذي، فضلاً عن عقد غرفة عمليات مركزية لمتابعة شكاوى المواطنين وكذلك تخخصيص أرقام لتلقى الشكاوى.

وأوضح محافظ المنوفية ضرورة تعاون المواطنين مع الجهات التنفيذية وسرعة الإبلاغ عن أية مخالفة فور رصدها للتعامل معها بشكل فورى.