مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة الأولى: أحمد مكي في مأزق بسبب ولديه التوأم

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أيام قليلة تفصلنا عن حلول شهر رمضان الكريم 2022، لينطلق عرض مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة الأولى والتي تشهد العديد من الأحداث المثيرة والمشوقة للجمهور.

وفي هذا الصدد، يرصد دوت الخليج أحداث مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة الأولى.

أحمد مكي في ورطة بمسلسل الكبير أوي 6

يقع أحمد مكي الذي يجسد شخصية الكبير أوي في مأزق بسبب تربية ولديه التوأم جوني والعترة، ويضطر للزواج مرة أخرى، ويقع في أكثر من زيجة وينفصل، وتدور الأحداث في إطار كوميدي تشويقي، بين أبطال العمل.

قنوات عرض مسلسل الكبير أوي 6

يُعرض الكبير أوي 6 عبر شبكة ON حصريًا طوال أيام شهر رمضان، ومن المُقرر الإعلان عن مواعيد العرض خلال الأيام القليلة المُقبلة.

أبطال مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة الأولى

والعمل من بطولة أحمد مكى، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، وتأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندى.

وعرض الجزء الأول من مسلسل "الكبير أوى" عام 2010، وحقق نجاحاً كبيراً وأصبح واحداً من أبرز المسلسلات الكوميدية التي يتم عرضها في شهر رمضان من كل عام، وذلك بعدما تم تقديم 4 أجزء أخرى أعوام 2011، 2013، 2014، 2015، وتدور أحداثه حول عمدة قرية "المزاريطة"، الذى اكتشف وجود شقيقين توأم له، وتحدث مواقف كوميدية ومفارقات بين الأخوة الثلاثة.

أحمد مكي يتألق في الاختيار 2

من جانبه، تألق الفنان أحمد مكي في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «الاختيار 2» وحقق مسلسل "الاختيار 2" نجاحًا ساحقًا وهو من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.

مسلسل الاختيار 2 من إخراج بيتر ميمي الذي قدم الجزء الأول من المسلسل مع السيناريست باهر دويدار، فيما كتب الجزء الثاني من الاختيار السيناريست هاني سرحان.