محافظ المنوفية يعلن رفع درجة الاستعدادات القصوى استعداداًُ لرمضان

/688271/محافظ-المنوفية-يعلن-رفع-درجة-الاستعدادات-القصوى-استعدادا-لرمضان

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع مديرى مديريات الخدمات برفع درجة الاستعدادات القصوى بمختلف القطاعات والمرافق العامة بنطاق المحافظة وذلك تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك ، والتأكيد على الالتزام بتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للتعامل مع المواقف الطارئة وحلها فوراً ، مشيراً إلى أنه تم افتتاح العديد من معارض " أهلا رمضان" بنطاق المحافظة والتى ساهمت فى توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وفي هذا الشأن، أفاد الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بأن المديرية قد أنهت استعداداتها لإستقبال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماع طارئ لرؤساء مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بنطاق المحافظة للتأكيد علي تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطرى ومباحث التموين للمرور علي المطاعم والمحال التجارية والأسواق ومحلات بيع اللحوم المجمدة، وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات للتأكد من مطابقة السلع المعروضة للاشتراطات الصحية والبيئية اللازمة وكذا سحب عينات منها وإرسالها إلى لفحص الصلاحية للتأكد من صلاحيتها حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

استعدادات شهر رمضان فى المنوفية

كما أكد وكيل وزارة الصحة علي تشديد الرقابة على المخابز والنوادي والمطاعم والكافتيريات والأماكن السياحية والثلاجات الخاصة لحفظ اللحوم والدواجن والأسماك للتأكد من صحة التراخيص اللازمة والشهادات الصحية للعاملين بها ، مؤكداً بأن المديرية تستقبل على مدار الساعة شكاوى وبلاغات المواطنين طوال شهر رمضان من خلال غرفة الطوارئ وتم تخصيص رقم (2176089) لتلقي الشكاوي للتعامل الفورى معها.

رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا فى رمضان

وعلى صعيد آخر، أكد الدكتور إبراهيم أبو الغار مدير مديرية الطب البيطرى بأنه تم وضع خطة للمرور على المحلات والسوبر ماركت وأماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة من خلال لجنة حماية المستهلك لمتابعة المواد ذات المنشأ الحيواني وتاريخ الصلاحية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، كما تم التأكيد على إلغاء الراحات والأجازات لأطباء المجازر وتدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة وفتح المجازر لاستقبال الذبائح فترة إضافية تبعاً لكثافة الذبائح ولمواجهة زيادتها ، بالإضافة إلى التأكد من توفير المادة الملونة المستخدمة لأختام اللحوم.