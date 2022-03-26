بالفيديو.. خالد الجندى يفجر مفاجأة: مقولة "كل قرض جر نفعا ربا" ليست حديثا نبويا

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قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المصريين لا يتناولوا أموالا حرام من فوائد البنوك، مثلما تحاول بعض الجماعات الضالة ترويجه، لافتا إلى أنه طبقا لاباحة ربا الفضل عند ٩ من الصحابة والتابعين، فوائد البنوك حلال.

دوت الخليج

خالد الجندى يفجر مفاجأة: مقولة "كل قرض جر نفعا ربا" ليست حديثا نبويا

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "اللى بيقرأ ويسهر غير لما واحد جاهل يتكلم وهو مش فاهم بيقول ايه، امبارح شوفت واحد من اللى هربانين فى تركيا، بيقول بمنتهى الوقاحة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل قرض جر نفعا فهو ربا، فأنا بقوله له ده مصيبة، الجاهل ده لازم يفهم ان ده مش حديث ده كلام واحد اسمه فضالة بن عبيد الله، اهى دة مفاجأة له واحد ولا قرا وبيجادل، يعنى جاهل وبيجادل".

ربا الفضل

هذا وقال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فى رده على معارضى ربا الفضل، إن آفة الناس أن يتكلم بعضهم بجهل وجهالة ولا يقرأ كتابا ولا يعارضون، لافتا إلى أنه لو قرأت فى اى كتاب فقهى هتعرف أن قصة الربا أكبر مما اى حد فاهم.

وتابع الجند:” تسمع عن ربا الفضل ؟.. لو قرأت فى أى كتاب فقهىّ عن الربا ، هتلاقيهم بيقولولك إن فيه نوعين من الربا..ربا الفضل ..و ربا النسيئة وده فى حد ذاته يلفت انتباهك ، هو ليه التقسيمة لما الموضوع منتهى ؟”.