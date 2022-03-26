بالفيديو.. خالد الجندى يكشف خدعة تحريم فوائد البنوك

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قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فى رده على معارضى ربا الفضل، إن آفة الناس أن يتكلم بعضهم بجهل وجهالة ولا يقرأ كتابا ولا يعارضون، لافتا إلى أنه لو قرأت فى اى كتاب فقهى هتعرف أن قصة الربا أكبر مما اى حد فاهم.

دوت الخليج

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "تسمع عن ربا الفضل ؟

خالد الجندى يكشف خدعة تحريم فوائد البنوك

لو قرأت فى أى كتاب فقهىّ عن الربا ، هتلاقيهم بيقولولك إن فيه نوعين من الربا..ربا الفضل ..و ربا النسيئة وده فى حد ذاته يلفت انتباهك ، هو ليه التقسيمة لما الموضوع منتهى ؟

مش هو ربا والسلام ؟..ده يخليك تستنتج أن القصة أكبر مما أنت فاهم !هيقولك أن ربا النسيئة ده مفيش خلاف عليه ، ده ربا ابن ربا ، ومحرم بإجماع الآراء ، وده بالبلدى كده يعنى تسلّف واحد ولو تعثّر فى السداد عند وقوع موعد رد الدَّين ، ساعتها تحط شروط جديدة خاصة بزيادة الدَّين أضعاف مضاعفة ، أو كما تريد استغلالاً لظروفه الطارئة ( يعنى مبترضاش تعمل جدولة للديون بلغتنا المعاصرة على عكس البنوك ما بتعمل)طيب إيه ربا الفضل بقى ؟هيقولك بالبلدى كده انك تسلف واحد ، بس بزيادة ، يعنى تسلفه عشرة و تقبضهم اتناشر ألف مثلاً !!

هنا بقى ده يشبه تمويل البنوك !! صح ؟

لكن حصل خلاف بين الصحابة أولاً ، ثم الفقهاء بعد كده بخصوصه !!".

واستكمل الجندى: "أغلب اللى حرَّموا ربا الفضل ، مش حرموه بشكل مُطلَق ، وإنما حرَّموا نوعاً معيناً من ربا الفضل ده ، لو كان بأحد هذه السلع " الذَّهَب والفِضَّة والبُرّ (القمح) والشَّعير والتَّمر والمِلح "